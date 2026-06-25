El Clan del Golfo asesinó a un soldado en zona rural de Dabeiba, Antioquia

Dabeiba- Antioquia

En la tarde del 24 de junio, tropas del Ejército sostuvieron un combate con el Clan del Golfo en el Occidente de Antioquia que deja un militar muerto. El hecho se reportó en la vereda La Balsita del municipio de Dabeiba.

Según el reporte de la Séptima División, soldados del Batallón de Ingenieros n.º 17 Bejarano Muñoz entraron en combate con integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo. En esa acción, el soldado profesional Duván Eduardo Saurith Castro perdió la vida al ser impactado por los ilegales. De inmediato recibió atención médica por enfermeros de combate, pero falleció.

“Este Comando lamenta profundamente este hecho y expresa un respetuoso mensaje de solidaridad y condolencias a los familiares y amigos de nuestro uniformado asesinado. Así mismo, dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar a sus seres queridos en este difícil momento”, expresó la división en un comunicado.