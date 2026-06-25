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25 jun 2026 Actualizado 21:49

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Medellín

Concejo de Campamento, Antioquia, exige disculpa a “El Gury” por incitación a la violencia

Exponen que estas afirmaciones del concejal de Medellín resultan inaceptables porque estigmatizan a la comunidad.

Concejo municipal de Campamento, Antioquia. Foto: Cortesía Concejo Campamento

Concejo municipal de Campamento, Antioquia. Foto: Cortesía Concejo Campamento

Concejo municipal de Campamento, Antioquia. Foto: Cortesía Concejo Campamento

Martín Díaz Rubio

Medellín
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Campamento, Antioquia

El Concejo Municipal del municipio de Campamento, Antioquia, emitió un comunicado en el que rechaza las declaraciones del concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido como “El Gury”, en las que se refiere al municipio con expresiones que promueven la violencia y sugieren acciones militares en su territorio.

“Si, ya sabemos exactamente en qué mesas de votación hubo irregularidades en donde porcentajes superiores al 80% fueron votos dirigidos a Iván Cepeda, pues entonces los próximos ataques, bombardeos y demás tienen que ser dirigidos hacia esas zonas, porque en esas zonas están los bandidos de este departamento. No nos vamos lejos. Campamento”, fue lo dicho por el concejal.

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Según el Concejo, estas afirmaciones resultan inaceptables porque estigmatizan a una comunidad campesina y trabajadora que ha sido víctima del conflicto armado y que, actualmente apuesta por la paz, el desarrollo y la generación de oportunidades para sus habitantes.

Por esta razón, el Concejo solicitó al concejal Rodríguez una rectificación pública de sus declaraciones y una disculpa formal dirigida a los habitantes de Campamento, quienes “merecen reconocimiento por su esfuerzo diario en la construcción de un territorio en paz”.

Comunicado Concejo de Campamento

Comunicado Concejo de Campamento

Comunicado Concejo de Campamento

Comunicado Concejo de Campamento

Las autoridades locales destacan que las palabras de los líderes públicos tienen un impacto directo en la opinión ciudadana y deben regirse por principios de responsabilidad, respeto y compromiso democrático. Ninguna diferencia política justifica, según ellos, mensajes que pongan en riesgo la tranquilidad de los territorios o revivan discursos de confrontación.

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