Equipo especializado de Bomberos Voluntarios de Envigado envía a su elite de rescate a Venezuela

Envigado, Antioquia

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado cuenta con un grupo especializado en búsqueda y rescate llamado USAR COL 26, el cual fue activado para realizar labores de apoyo en Venezuela tras la tragedia. Con 10 años de entrenamiento y certificaciones, y ocho integrantes expertos en búsqueda y rescate, el equipo se dispone a viajar al país vecino para aportar su experiencia en esta emergencia.

Este grupo es una selección de profesionales en búsqueda y rescate conformada por miembros de otros USAR COL del país. El equipo ha sido activado por la Cancillería y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y se encuentra a la espera de la integración de todos sus miembros, entre ellos bomberos de las ciudades de Cali, Bogotá y Medellín, así como integrantes de la Defensa Civil, Cruz Roja, PONALSAR de la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y la Armada.

“Vamos a estar con los equipos USAR de Chile, Ecuador, Estados Unidos, Israel, Holanda y Países Bajos”, informó el capitán Luis Bernardo Morales, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado. Además, añadió que “se espera que al final de la tarde los bomberos lleguen a la ciudad de Bogotá y desde allí se dirijan a Venezuela, posiblemente a Caracas; sin embargo, serán las autoridades de Gestión del Riesgo de Desastres quienes les asignen la zona de trabajo”. Por último, se espera que en ocho días los bomberos regresen tras cumplir su misión.

Apoyo desde Medellín

La Alcaldía de Medellín manifiesta su solidaridad con el pueblo de Venezuela y con las familias que hoy enfrentan las consecuencias de la emergencia registrada en las últimas horas, al tiempo que activó una ruta de acompañamiento y orientación para la población migrante venezolana residente en la ciudad.

La medida contempla la prestación de apoyo psicosocial a través del Centro Intégrate, el cual está ubicado en el barrio Prado, en la carrera 49 # 58-40, dirigido a personas que puedan verse afectadas emocionalmente por la situación que atraviesan sus familiares o comunidades de origen. El servicio brinda contención emocional, orientación institucional y acompañamiento especializado ante las dificultades derivadas de la emergencia.

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