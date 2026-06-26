Procuraduría inicia investigación por persona que habría muerto en corralejas del Bajo Cauca

El Bagre, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios de la Gobernación de Antioquia, la Policía Nacional, la Alcaldía de El Bagre y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, para establecer posibles irregularidades relacionadas con las corralejas realizadas en ese municipio del Bajo Cauca antioqueño, donde, al parecer, murió una persona.

La actuación disciplinaria busca determinar si las autoridades competentes cumplieron con las obligaciones legales para autorizar, supervisar y garantizar las condiciones de seguridad durante el desarrollo de este espectáculo.

Según informó el ente de control, la investigación se centra en verificar si las corralejas efectuadas los días 6, 7, 8, 13, 14 y 15 de junio contaban con los permisos, conceptos técnicos y demás requisitos exigidos por la normatividad vigente para su realización.

La decisión se adoptó luego de que, durante las festividades, se reportara la presunta muerte de un asistente. Además, un caballo murió y otros siete equinos habrían resultado heridos tras ser corneados por un toro durante los eventos.

Apertura de investigación

Con esta indagación, la Procuraduría busca establecer si las autoridades departamentales y municipales actuaron conforme a la ley al permitir la realización de las corralejas o si existieron fallas en el cumplimiento de los procedimientos administrativos y de las medidas de seguridad requeridas.

Asimismo, el Ministerio Público deberá esclarecer las circunstancias en las que se desarrollaron las jornadas y determinar si hubo deficiencias en los controles institucionales que permitieron la realización del espectáculo sin las condiciones de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad de asistentes, participantes y animales.