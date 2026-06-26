En Manizales habilitan un punto de recolección de ayudas para las víctimas de terremoto en Venezuela

Pieza gráfica de campaña de donación en Manizales para víctimas de los terremotos en Venezuela. Foto suministrada.

Manizales

La campaña de recolección de ayudas para los damnificados de los terremotos en Venezuela inició ayer entre las fundaciones Sin Fronteras y Cruzada Social, en la capital del departamento de Caldas, las cuales invitan a la comunidad a donar elementos de higiene, comida enlatada, artículos de primeros auxilios, medicamentos, mantas, entre otros. Anahy Breisse Ramos, directora de la Fundación Sin Fronteras, cuenta más detalles.

“La recolección de ayudas se hace en la Fundación Cruzada Social, en la capital de Caldas, la dirección es calle 31 # 20-29, detrás del Parque Caldas. La idea es que la ciudadanía done mantas, comida enlatada no próxima a vencerse, agua, tapabocas, alcohol, guantes, artículos de higiene y todo lo que podemos colaborar, que esté en buenas condiciones. Incluso, líderes de la ciudad y de la alcaldía pretenden sumarse a la campaña”.

Agrega que las donaciones serán recibidas por Jenny Breisse, hermana de Anahi, en Caracas. Ella es funcionaria de varias entidades públicas y con quien canalizan el envío de las ayudas hasta La Guaira. “Esta última es una ciudad devastada, están incomunicados, entonces queremos a través de una red de motorizados llevar hasta allá las ayudas. No hay fecha límite para recibir lo que donen las personas, es vigente, como decimos en Venezuela, mientras más podamos aportar, bienvenido sea”.

Cabe destacar que la Fundación Cruzada Social no presta servicio los domingos ni festivos, por lo que quienes deseen donar esos días pueden llamar a los números 313 870 9844 o al 300 705 0895.

Afectaciones familiares

En su caso particular, dos familiares quedaron en la calle, puesto que la casa materna en Caracas sufrió problemas estructurales, sin embargo Anahy agradece a la vida que ellos están bien, pese a las circunstancias.

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“Una integrante de la fundación en La Guaira, prácticamente, también está en condición de calle, hay muchos desaparecidos. Es un proceso muy difícil. Mis familiares estaban en la casa materna donde nos criamos en Caracas, hubo devastaciones, pero nuestra casa fue la que menos tuvo repercusiones, frente a las que había alrededor. La casa del frente se le cayó la fachada, en otras se hundieron los pisos, cayeron los techos y la nuestra se partió en dos. Agrademos a la vida y a Colombia porque muchos lloran a sus seres queridos y a este país por acogernos”.

Caldenses presentes en grupo de búsqueda y rescate en Venezuela

Seis caldenses conforman el equipo élite de búsqueda y rescate USAR COL-1 que hace parte de la respuesta humanitaria de Colombia tras los terremotos registrados en Venezuela. Tres hacen parte de componente médico, los otros tres desempeñan funciones en operaciones de búsqueda y rescate, así como en planificación y coordinación USAR.

Daniel Cano, integrante de la Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas, manifiesta que ya están en el vecino país. “Estos seis rescatistas se suman a un total de 63 personas que se movilizaron desde Colombia para apoyar la situación en Venezuela”.

Cuatro son miembros de la Cruz Roja y los otros dos de los cuerpos de bomberos voluntarios de Manizales y Chinchiná.

Cruz Roja hace un llamado a la solidaridad

Con el propósito de apoyar a quienes han perdido comunicación con sus seres queridos queridos a causa de la emergencia, mantienen activas las líneas de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y restablecimiento del contacto entre familiares. Las personas que se encuentren en Colombia y no tengan información sobre un familiar, puede presentar una solicitud en cualquiera de las sedes de la Cruz Roja Colombiana a través del correo electrónico rcf@cruzrojacolombiana.org, así como escribir al WhatsApp 321 213 9525 o en el correo electrónico director.proteccion@cruzrojacaldas.org.

Desde la entidad invitan a la ciudadanía, empresas e instituciones a sumarse mediante aportes económicos que permitan fortalecer las operaciones de asistencia y garantizar ayuda oportuna a las familias afectadas.

Si alguien desea donar puede hacerlo en los siguientes canales oficiales: