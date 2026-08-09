Savia Salud y Coosalud deben cerca de $ 2 mil millones al Hospital San Félix en La Dorada, Caldas

La Dorada

Savia Salud y Coosalud, eps antioqueñas, deben actualmente a la E.S.E. Hospital San Félix en La Dorada (Caldas) más de $ 2 mil millones, por eso las directivas elevaron la solicitud a la Superintendencia de Salud para agilizar el proceso. César Rincones, gerente del centro hospitalario, describe el contexto de carteras pendientes.

“La dinámica en la salud cambia mucho. Al iniciar este mes estábamos inconformes con Savia Salud, Coosalud y Famisanar, pero sorpresivamente revisamos que la última eps y Asmet Salud abonaron a la cartera. La dificultad es con las dos primeras entidades promotoras de salud mencionadas, no tienen usuarios en el municipio, pero sí en poblaciones vecinas, no nos pagan, pero la deuda suma aproximadamente $ 2.000 mil millones, exigimos sea pagada en el menor tiempo posible y lo manifestamos a la Supersalud y esta solicitud de apoyo”.

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Sin embargo, la deuda total de las entidades promotoras con el hospital asciende a $ 60.000 millones, no obstante, la Nueva EPS, Famisanar, Asmet Salud y Salud Total han abonado cumpliendo los compromisos pactados. “Esperamos que con el mecanismo de saneamiento que está planteando el nuevo gobierno, podamos llegar a un buen acuerdo para poder facilitar el acceso a esos recursos en beneficio de la población y en la prestación de servicios”, señala el gerente Rincones.

Recursos desde el Ministerio de Salud

Actualmente, en el hospital se realizan obras de mejoramiento y en 30 días se colocará en servicio el área de hospitalización. Los recursos fueron gracias a una resolución emitida el 22 de diciembre de 2025 por una cifra de $ 2.350 millones, la cual fue girada la semana anterior y de esa manera, se destinarán para la recuperación de varios servicios.

“Tenemos planeado recuperar en su totalidad el servicio de hospitalización pediátrica, laboratorio, ginecología, consulta externa y odontología. Una vez se surtan los efectos de adición presupuestal en el CONFIS y en la junta, podamos iniciar la licitación para empezar con la obra”, indica César Rincones.

Por último, explicó que gestionarán con la ministra de Salud Ana María Vesga, la viabilidad de continuar con el proyecto relacionado al servicio de hemodinamia y el resonador para la institución, ya que con el anterior jefe de la cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, no fue aprobado por la falta de recursos y de tiempo.