Sergio Rodríguez, deportista manizaleño es campeón en karate en los Juegos Centroamericanos 2026

Sergio Rodríguez, deportista manizaleño que ganó medalla de oro en karate en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Foto: centrodeinformacion.manizales.gov.co

Manizales

Sergio Rodríguez se coronó campeón de la categoría kumite +84 kilogramos en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe en la capital de la República Dominicana.

El karateca logró la medalla de oro en una reñida final frente al venezolano Crixon Guzmán, el combate quedó igualado 4-4, pero el colombiano obtuvo la victoria por senshu, criterio que premia al competidor que consigue el primer punto sin respuesta del rival. El podio lo completaron Anel Castillo, competidora local y Pablo Benavides, de México, alcanzaron la medalla de bronce.

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“Estoy muy feliz por esta medalla. Es el resultado de muchos años de trabajo, disciplina y del respaldo que he recibido para seguir creciendo como deportista. Este oro también es para Manizales y Colombia”, expresó el integrante del programa Deportista Excelencia de la Alcaldía de Manizales.

De esta manera, se confirma la presencia de Rodríguez en los Juegos Panamericanos Lima 2027 que se disputará del 16 de julio al 1 de agosto, el deportista manizaleño proyecta su preparación con el objetivo de representar nuevamente al país en el ciclo olímpico.