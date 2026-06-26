“Juntos por Venezuela” campaña por los damnificados del terremoto

Norte de Santander

La solidaridad de los nortesantandereanos para con los hermanos venezolanos estará presente en las próximas horas en la campaña “Juntos por Venezuela”.

Esta iniciativa liderada por Caracol Radio y respaldada por la Gobernación de Norte de Santander junto a otros médicos de comunicación busca apoyar a los mas necesitados por esa tragedia.

El propósito de esta labor social sin ánimo de lucro es poder lograr la consecución de donaciones, alimentos no perecederos, útiles de aseo, colchonetas y elementos que puedan ser útiles en estos momentos a los damnificados.

El gobernador encargado Rafael Sanín dijo a Caracol Radio “invitados todos a participar, estamos listos para brindar el apoyo a nuestro hermanos venezolanos, esta es una campaña para todos y estamos listos para unir nuetro corazón con esta noble causa”.

Esmeralda Rojas, Directora de Caracol Radio manifestó que “esta labor solo busca apoyar y llevar nuestro mensaje de solidaridad a nuestros vecinos que hoy están atravesando esta difícil situación. Nos solidarizamos con Venezuela y con este gesto sólo queremos brindarles la mano.Gracias siempre al señor Gobernador y su equipo por la respuesta a nuestra iniciativa”.

La labor se realizará el próximo martes a partir de las 7 am en el parqueadero de la Gobernación de Norte de Santander. A esta actividad se han unido la Policía Nacional, El Ejército Nacional, La Cruz Roja Colombiana, El banco de alimentos, el Canal TRO y el diario La Opinión entre otros.