Banco de Alimentos habilita centros de acopio para ayudar a damnificados por terremoto en Venezuela

Edificios en Caracas, Venezuela, tras el terremoto del 24 de junio. Foto: Getty Images. / Edilzon Gamez

La Arquidiócesis de Barranquilla, a través del Banco de Alimentos y la Pastoral Social, puso en marcha una campaña de recolección de ayudas humanitarias para las familias afectadas por el terremoto y las réplicas registradas en Venezuela.

El director del Banco de Alimentos, padre Johan Acendra, explicó que la iniciativa hace parte de una estrategia nacional impulsada junto con el Secretariado Nacional de Pastoral Social y la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, que convirtió a los 26 bancos de alimentos del país en centros de acopio.

“Queremos tender nuestra mano y nuestro corazón para ayudar a nuestros hermanos afectados por esta tragedia”, manifestó el sacerdote.

¿Qué donaciones se reciben?

Las donaciones en especie estarán enfocadas en alimentos no perecederos de fácil preparación, como arroz, pastas, enlatados y productos instantáneos. También se recibirán medicamentos de venta libre, agua potable, artículos de aseo personal, repelentes e implementos de primeros auxilios.

El padre Asendra aclaró que, por razones logísticas, no se está recibiendo ropa. “La prioridad es optimizar el transporte de las ayudas hasta Bogotá y posteriormente a Cúcuta, desde donde serán enviadas a Venezuela”, indicó.

Además de las donaciones en especie, la campaña habilitó cuentas bancarias para quienes deseen hacer aportes económicos, recursos que permitirán adquirir alimentos directamente en Cúcuta y agilizar su entrega a las comunidades afectadas.

¿Dónde se puede entregar las ayudas?

En Barranquilla, los ciudadanos podrán entregar sus ayudas en cualquier parroquia del departamento del Atlántico, así como en la sede de Pastoral Social, ubicada en la Casa de la Misericordia, en la carrera 44 con calle 53, y en el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis, localizado en la calle 53C No. 31-121, barrio Lucero.

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Las donaciones se recibirán en horario de oficina, de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 2:00 a 5:00 de la tarde.

Quienes no puedan acudir en ese horario podrán entregar sus aportes en la parroquia católica más cercana, cuyos templos también funcionan como centros de acopio durante las actividades nocturnas.