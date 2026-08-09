Las autoridades de Aguadas piden al nuevo gobierno fortalecer la seguridad entre Caldas y Antioquia

Aguadas

El llamado que hacen desde la administración municipal de Aguadas (Caldas) es reforzar la zona limítrofe entre el municipio y Sonsón (Antioquia), ya que es utilizada por grupos delincuenciales y en tres veredas de la población caldense no hay suficiente presencia de fuerza pública.

“Hemos solicitado en muchas ocasiones la necesidad de que en la zona haya presencia de fuerza pública, esa frontera se volvió un corredor para los grupos delincuenciales organizados, entonces no desproteger esa área, por eso desde la alcaldía trabajamos para brindar tranquilidad, puesto que Aguadas se ha destacado por eso, seguimos trabajando y levantando la mano para tener presencia del ejército”, comenta Robert Montoya, secretario de Gobierno de Aguadas.

Explica que la frontera con el vecino departamento de Antioquia es extensa, principalmente, con Sonsón, aunque reconoce que han tenido apoyo del ejército en algunas ocasiones, pero no es permanente. Mientras que en el corregimiento de Arma, límites con Abejorral y La Pintada, hay presencia de la policía y un grupo especial de reacción de la última institución, sin embargo asegura que se sienten un poco desprotegidos.

Precisamente, este fin de semana se registró un doble homicidio en la vereda La Mermita, donde hombres encapuchados asesinaron a un joven de 19 años y a un hombre de 35 años, las autoridades investigan las causas del hecho.

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“La comunidad avisa de un atentado a dos personas que, al parecer, compartían en la cancha de corregimiento, llegaron unos sujetos encapuchados quienes atentaron contra la humanidad de Alexander Ríos, de 19 años y, posteriormente, contra otras personas, entre ellas, Luis Fernando Isaza Loaiza, quien falleció en el hecho. Se conoce que Alexander tenía antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio, pero se desconocen las razones del deceso de ambos habitantes, todo es materia de investigación”, indica el Secretario de Gobierno de Aguadas.

De esa forma, se han presentado cinco homicidios este año en la población del norte caldense.