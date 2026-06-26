Confirman la muerte de tres atlanticenses en terremoto de Venezuela

Imagen de los restos del terremoto de Venezuela de 2026 (Cortesía: by Ivanna Laura/picture alliance via Getty Images) / picture alliance - En el círculo, una de las víctimas.

La tragedia causada por el terremoto en Venezuela golpeó de manera directa al municipio de Campo de la Cruz, en el sur del Atlántico. La alcaldesa del municipio confirmó la muerte de dos campocrucenses que se encontraban en la ciudad de La Guaira al momento del sismo y advirtió que aún hay varias familias desaparecidas.

Las víctimas fueron identificadas como Erinson Alfaro Güete, junto a una de sus hijas. También se confirmó la muerte de Sandra Arce, según información entregada por las autoridades del municipio de Campo de la Cruz.

“Estamos muy tristes por esto. Campo de la Cruz históricamente tiene muchos habitantes en Venezuela, especialmente en La Guaira, Maracaibo y Caracas. Tenemos bastante preocupación porque todavía hay muchas personas desaparecidas”, señaló la mandataria en entrevista con Caracol Radio.

Se conoció que Erinson se encontraba con dos de sus hijas, una de ellas también falleció mientras que otra sobrevivió junto a sus tres hijos al colapso del edificio donde residían en La Guaira. La familia fue encontrada con vida, pero permanece hospitalizada y la mujer se encuentra en estado grave.

De acuerdo con el relato conocido por las autoridades, Erinson habría perdido la vida al intentar regresar al edificio para rescatar a su hija y a sus tres nietos cuando la estructura terminó de desplomarse.

La mandataria también reveló que la esposa de Alfaro se encontraba en Campo de la Cruz desde hacía aproximadamente un mes y tenía previsto regresar a Venezuela en los próximos días, viaje que finalmente no pudo realizar por problemas económicos.

“Anoche hablé con ella y está muy consternada. Me pidió que le trajera el cuerpo de su esposo para acá y estamos haciendo todas las gestiones con la Cancillería para que nos ayuden”, manifestó.

La Alcaldía de Campo de la Cruz trabaja de manera articulada con la Cancillería y con el enlace migratorio de la Gobernación del Atlántico para brindar acompañamiento a las familias afectadas y adelantar los trámites de repatriación de los cuerpos cuando sea posible.

Asimismo, la administración municipal anunció apoyo económico y humanitario para los familiares que han decidido viajar a Venezuela en busca de sus seres queridos, mientras continúan las labores de búsqueda y se espera un reporte oficial sobre el número de campocrucenses que permanecen desaparecidos.