🔴EN VIVO| Terremotos en Venezuela HOY: número de víctimas, avances de emergencia y ÚLTIMAS NOTICIAS

Terremotos en Venezuela del 24 de junio de 2026. Foto: Getty Images. / Edilzon Gamez

Los fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio continúan dejando un panorama devastador.

Los dos movimientos telúricos, de magnitudes 7,2 y 7,5, han causado graves afectaciones en varias regiones del país, con un saldo preliminar de 589 personas fallecidas, más de 4.000 heridas y un número aún indeterminado de desaparecidos, además de cuantiosos daños en viviendas, edificios, hospitales e infraestructura vial.

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Nuevos sismos en Venezuela

La actividad sísmica no ha cesado. En las últimas horas, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo sismo de magnitud 4,4 con epicentro en Morón, Venezuela, y una profundidad de 10 kilómetros, lo que mantiene la preocupación por las constantes réplicas y el riesgo de nuevos colapsos.

Entre las víctimas mortales ya fue identificado un ciudadano colombiano. Se trata de Agemiro Antolínez Ángel, oriundo de Santander, quien fue hallado sin vida junto a su esposa tras el colapso de una estructura provocado por el terremoto.

Terremotos en Venezuela: Ayudas humanitarias

Ante la magnitud de la emergencia, expertos y organismos de rescate han advertido que Venezuela enfrenta serias limitaciones en su capacidad de respuesta, debido a la falta de equipos especializados, personal suficiente y programas de atención para desastres de gran escala.

Esta situación ha llevado a que varios países anuncien el envío de ayuda humanitaria y equipos de búsqueda y rescate.

Entre las naciones que han manifestado su apoyo se encuentran Colombia, Estados Unidos, México, España, Francia, Alemania, Italia, Chile y Ecuador, que han ofrecido asistencia con rescatistas, personal médico, insumos humanitarios, hospitales de campaña y equipos especializados para la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

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