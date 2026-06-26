🔴EN VIVO| Terremotos en Venezuela HOY: número de víctimas, avances de emergencia y ÚLTIMAS NOTICIAS
Dos terremotos dejaron grandes afectaciones en el país vecino. Conozca aquí las últimas cifras y noticias tras la llegada de la ayuda humanitaria:
Los fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio continúan dejando un panorama devastador.
Los dos movimientos telúricos, de magnitudes 7,2 y 7,5, han causado graves afectaciones en varias regiones del país, con un saldo preliminar de 589 personas fallecidas, más de 4.000 heridas y un número aún indeterminado de desaparecidos, además de cuantiosos daños en viviendas, edificios, hospitales e infraestructura vial.
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Nuevos sismos en Venezuela
La actividad sísmica no ha cesado. En las últimas horas, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo sismo de magnitud 4,4 con epicentro en Morón, Venezuela, y una profundidad de 10 kilómetros, lo que mantiene la preocupación por las constantes réplicas y el riesgo de nuevos colapsos.
Entre las víctimas mortales ya fue identificado un ciudadano colombiano. Se trata de Agemiro Antolínez Ángel, oriundo de Santander, quien fue hallado sin vida junto a su esposa tras el colapso de una estructura provocado por el terremoto.
Terremotos en Venezuela: Ayudas humanitarias
Ante la magnitud de la emergencia, expertos y organismos de rescate han advertido que Venezuela enfrenta serias limitaciones en su capacidad de respuesta, debido a la falta de equipos especializados, personal suficiente y programas de atención para desastres de gran escala.
Esta situación ha llevado a que varios países anuncien el envío de ayuda humanitaria y equipos de búsqueda y rescate.
Entre las naciones que han manifestado su apoyo se encuentran Colombia, Estados Unidos, México, España, Francia, Alemania, Italia, Chile y Ecuador, que han ofrecido asistencia con rescatistas, personal médico, insumos humanitarios, hospitales de campaña y equipos especializados para la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.
Venezuela HOY: ÚLTIMAS NOTICIAS
8:30 A.M. | Delcy Rodríguez anunció la militarización del estado costero de La Guaira
7:31 A.M. | Aumenta a 589 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela
6:51 A.M. | Director OPS , reconoció que el sistema sanitario venezolano ya era frágil y el país se encontraba en una emergencia humanitaria prolongada
6:21 A.M. | Avión A330 del Ejército del Aire con 59 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y efectivos de los equipos de rescate de la Comunidad de Madrid
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...