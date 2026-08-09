Un adolescente es aprehendido por acceso carnal violento y violencia intrafamiliar en Manizales

Manizales

Por una orden judicial, un joven de 17 años fue aprehendido en la capital de Caldas, por su presunta responsabilidad en los delitos de acceso carnal violento y violencia intrafamiliar. La investigación de las autoridades estableció que la víctima, su pareja sentimental, era sometida a agresiones físicas, psicológicas y violencia sexual.

“A través de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales logró esta aprehensión por dichos delitos. Los hechos investigados ocurrieron entre febrero de 2025 y mayo de 2026 en el barrio Estambul, donde la víctima, de la misma edad, era sometida de manera reiterada a agresiones físicas, psicológicas y a actos de violencia sexual”, manifiesta el coronel Edward Dávila, comandante (E) de la Policía Metropolitana de Manizales.

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Gracias al trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, se recolectó el material probatorio para que un juez de control de garantías del Sistema de responsabilidad penal para adolescentes emitiera la orden de aprehensión, fue presentado ante la autoridad competente y cobijado con medida de internamiento preventivo en el centro de atención especializado Los Zagales mientras avanza el proceso judicial.

En lo corrido del presente año, la Policía Metropolitana de Manizales ha capturado a 146 personas por el delito de violencia intrafamiliar. El coronel Dávila recuerda a la comunidad la existencia de ‘La patrulla púrpura’, unidad especializada dedicada a prevenir y atender casos de violencia contra la mujer.