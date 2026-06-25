Más de 21.000 campistas se certifican en habilidades digitales con Talento Tech en el Eje Cafetero

Caldas

El programa ‘Talento tech’ impulsado desde el Ministerio TIC fue ejecutado en los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Antioquia y Chocó por las universidades de Caldas, Antioquia y Ubicua Technology formando a 21.702 personas en habilidades digitales por medio de bootcamps especializados en inteligencia artificial, análisis de datos, programación, ciberseguridad, arquitectura de nube y Blockchain.

Jaime Andrés Silva, gerente nacional de ‘Talento Tech’, resalta que los bootcamps son una apuesta para Colombia. “El gobierno de Santos nos dio alfabetización digital, el expresidente Iván Duque brindó programación y el actual gobierno de Gustavo Petro da formación especializada, analítica de datos, IA y la idea es seguir construyendo sobre esto. En Caldas tenemos más de 2.000 campistas formados. Se sigue hablando de inteligencia artificial, llama mucho la atención al igual que la matemática cuántica, es difícil, pero se vale soñar”.

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En Caldas, se certificaron 2.167 campistas, además, superaron la expectativa de lo planeado alcanzando el 103,1 % de la meta establecida en los cinco departamentos; 15.390 campistas se formaron mediante la modalidad presencial y 6.312 se prepararon de manera virtual.

Durante el cierre regional de ‘Talento tech’, el rector de la Universidad de Caldas, Fabio Arias, afirma que es satisfactoria la experiencia de aprendizaje. “Esperamos que antes de que culmine este gobierno se haga una ampliación del proyecto para ir hasta diciembre, así mismo, con la nueva persona encargada del Ministerio de las TIC en el siguiente gobierno, esperamos se valide esta buena experiencia para continuar”.

Se espera que el próximo gobierno continúe con la iniciativa validando la positiva experiencia cursada y de esa forma, el alma máter se postulará nuevamente para liderar el proceso en el departamento.