Venezuela: suben a 920 los muertos por terremotos y ONU revisa cifra de 50.000 desaparecidos

“Lo que me da dolor es que ya empiezan a verse saqueos”: Testimonio de diseñador desde Caracas. Getty Images / Jesus Vargas

El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, informó que los fallecidos por los dos terremotos ocurridos el miércoles en su país ya dejan 920 muertos y 3.360 heridos.

“Debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio”, señaló Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El legislador dijo que han sido atendidas hasta ahora 3.360 “personas heridas o con algún tipo de afectación”.

Cifras y afectaciones

De igual forma, indicó que contabilizan 172 personas atrapadas en edificaciones y 3.007 damnificados.

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Rodríguez sostuvo que hay un total de 383 edificaciones afectadas de manera total o “importante”, la mayoría de ellas en el estado costero de La Guaira, al norte de Caracas, el más perjudicado por los terremotos.

Además, se reportan 13 hospitales, 25 centros comerciales y 1.002 edificaciones de otro tipo con afectaciones.

Ante esto, Rodríguez exhortó a la población a no viajar hasta La Guaira para ayudar, al advertir que eso crea más congestión en la zona e invitó a quienes quieran colaborar con el operativo de rescate y atención de víctimas a dirigirse a los distintos centros de acopio en Caracas para entregar donativos.

Igualmente, señaló que hasta la 1:00PM hora local se han documentado 302 réplicas.

Operaciones de rescate

El diputado indicó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se encuentra desplegada en La Guaira para garantizar las operaciones de rescate, así como la seguridad y el orden interno.

Pese a esto, la desesperación por la escasez de alimentos y productos básicos resultó en saqueos en varios comercios de Catia la Mar, en La Guaira, mientras cientos de personas hacían filas para recibir ayuda humanitaria.

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Los habitantes salieron de los negocios cargando grandes bolsas de comida y bebidas en un ambiente que ha sido de crispación, mucha tensión y angustia.

La Guaira fue declarado zona de desastre por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

50.000 desaparecidos

El número de desaparecidos por los seísmos que sacudieron el norte de Venezuela podría ascender a 50.000, según cifras no confirmadas que ha recibido la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas.

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Agregaron que los equipos de búsqueda y rescate urbano de otros países desplegados ascienden ya a 30, sumando 1.600 efectivos y 100 perros para buscar víctimas entre los escombros: algunos ya están en el terreno y otros arribarán en las próximas horas o días.

Entre los países que han enviado estos equipos, la ONU citó a Suiza, Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Catar, República Checa, Alemania, Jordania, Reino Unido, España, Chile, Colombia, Ecuador, Italia, El Salvador y México.

Según cálculos de otra de las agencias de la ONU, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos, incluyendo dos millones en la capital, Caracas.