Construcción del nuevo edificio de la Facultad de IA en Manizales avanza en un 50 %

Manizales

Hoy hay más de 250 jóvenes estudiando el programa técnico de la Facultad de Inteligencia Artificial de la Universidad de Caldas, así mismo, se encuentra habilitada la primera cohorte del pregrado en IA y de la especialización, según explica Fabio Arias Orozco, rector de la institución.

“Estamos en un 50 %, creo que en septiembre tendremos toda la cubierta para hacer trabajos internos y eso aceleraría el proyecto. Fácilmente, todo puede estar en diciembre, máximo en enero”. Agrega que gracias al proceso de articulación con la media con los modelos Universidad de Caldas en tu colegio y Universidad de Caldas en tu pueblo, se ha convertido en eje principal de llegar a los municipios.

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“Nuestra facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierías recién creada ha servido para la creación de programas técnicos, tecnológicos, pregrado, especialización, maestría y doctorado. Hoy tenemos 250 jóvenes estudiando el técnico en procesamiento de datos y reportes para la inteligencia artificial. Tenemos la primera cohorte en IA profesional, la primera en especialización y estamos armando un doctorado. Estamos satisfechos por todo, el edificio va muy bien”, manifiesta el rector del alma máter.

Cabe recordar que el anunció lo realizó el presidente Gustavo Petro desde la capital de Caldas en agosto de 2024. La inversión de este proyecto es de $ 54.137 millones, de los cuales $ 39.000 millones son aportados por el gobierno nacional y 15.000 de la Universidad de Caldas.