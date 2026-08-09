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10 ago 2026 Actualizado 00:45

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Murió alias ‘El Ruso’, cabecilla del frente 28 de las disidencias de ‘Mordisco’

El resultado operacional será anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella.

Murió alias ‘El Ruso’, cabecilla del frente 28 de las disidencias de ‘Mordisco’. Foto: Cortesía.

Murió alias ‘El Ruso’, cabecilla del frente 28 de las disidencias de ‘Mordisco’. Foto: Cortesía.

Murió alias ‘El Ruso’, cabecilla del frente 28 de las disidencias de ‘Mordisco’. Foto: Cortesía.
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Caracol Radio conoció en primicia que alias ‘El Ruso’, cabecilla del frente 28 de las disidencias de las Farc de la facción de ‘Iván Mordisco’, murió en desarrollo de una operación de las Fuerzas Militares en Guaviare.

El resultado operacional será anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella, en lo que representa un nuevo golpe contra las estructuras armadas bajo el mando de ‘Mordisco’ que delinquen en esta región del país.

Alias ‘El Ruso’, cabecilla del frente 28 de las disidencias de las Farc de la facción de ‘Iván Mordisco’, murió en operación de las FF.MM. Foto: Cortesía.

Alias ‘El Ruso’, cabecilla del frente 28 de las disidencias de las Farc de la facción de ‘Iván Mordisco’, murió en operación de las FF.MM. Foto: Cortesía.

Alias ‘El Ruso’, cabecilla del frente 28 de las disidencias de las Farc de la facción de ‘Iván Mordisco’, murió en operación de las FF.MM. Foto: Cortesía.

Alias ‘El Ruso’, cabecilla del frente 28 de las disidencias de las Farc de la facción de ‘Iván Mordisco’, murió en operación de las FF.MM. Foto: Cortesía.

La operación se produce en medio de la fuerte disputa que mantienen las disidencias por el control territorial de Guaviare. Información de inteligencia militar conocida previamente por Caracol Radio estableció la presencia de al menos siete estructuras armadas ilegales en el departamento, donde las facciones de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ se enfrentan por corredores estratégicos utilizados para sus economías ilegales.

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