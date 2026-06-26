Fuertes vientos en Caldas han generado caída de árboles, bloqueos de vías y cortes en la energía

Caldas

En la tarde del viernes 26 de junio se registraron fuertes vientos en seis municipios de Caldas. En Manizales hubo caída de árboles en dos barrios, uno de gran tamaño en Palonegro, donde obstruyó el paso vehicular. Igualmente, decenas de casas de la comuna Ciudadela del Norte resultaron destechadas, además, hubo cortes del servicio de energía.

Alejandra Arias Gómez, radiooperadora del Centro Integrado de Seguridad y Emergencias de Caldas, reporta que el fenómeno natural también se registró en otras poblaciones como Villamaría, Riosucio, Marquetalia, La Dorada y Aranzazu, con vientos que superaron los 12 kilómetros por hora.

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“Ante estas condiciones, se recomienda a la comunidad mantener la calma y adoptar medidas de prevención evitando permanecer debajo de árboles, postes, vallas publicitarias o estructuras que puedan desprenderse por la fuerza del viento. Así mismo, se sugiere asegurar techos, tejas, ventanas y objetos ubicados en balcones o terrazas que puedan ser arrastrados”, recomienda Arias Gómez.

Igualmente, sugiere a los conductores que se movilizan por el departamento manejar con precaución, reducir la velocidad y estar atentos a posibles obstáculos, como la caída de árboles o ramas. Para reportar alguna emergencia, la ciudadanía lo puede hacer llamando a la línea 123.

¿Cuál es la causa de los fuertes vientos?

Lo que hace diferente esta jornada es el ingreso de un amplio campo de nubosidad desde el oriente, señal de que también está entrando una masa de aire con características distintas. De acuerdo al experto en meteorología, Luis Fernando Molina, ese movimiento puede generar diferencias de presión entre regiones y acelerar el viento, efecto que además se ve amplificado por la compleja geografía de la cordillera Central.

“En ciudades como Manizales, las montañas actúan como verdaderos canales que pueden incrementar la velocidad del aire en determinados sectores. Por ahora, no es una situación que indique, por sí sola, algún riesgo especial. Es simplemente un buen ejemplo de cómo la atmósfera cambia, constantemente, y de cómo nuestra topografía puede hacer que esos cambios se sientan con mucha más intensidad”, finaliza Molina.