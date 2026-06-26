Asobares lidera campaña de ayudas para damnificados por el terremoto en Venezuela

Asobares Norte de Santander se unió a la jornada nacional de solidaridad con las familias afectadas por el terremoto en Venezuela. El gremio adelanta una campaña de recolección de agua, jugos y bebidas energéticas que serán entregadas como ayuda humanitaria a las zonas damnificadas.

El presidente de Asobares en el departamento, Eduardo Quintero, explicó que la iniciativa es liderada por Asobares Colombia y cuenta con el apoyo de empresas aliadas del sector.

“Inicialmente teníamos previstas 3.000 unidades de bebidas entre agua y jugos. Ya en este momento estamos en 5.000 unidades y la cifra sigue creciendo para hacer el primer despacho entre hoy y el fin de semana”.

Quintero indicó que Cúcuta fue designada como punto de acopio para consolidar las donaciones que llegan desde diferentes regiones del país antes de ser enviadas a territorio venezolano.

“Invitamos a los cucuteños y norte-santandereanos a sumarse a esta campaña. Estamos recibiendo agua, jugos y bebidas energéticas en el Teatro Las Cascadas del Malecón, desde donde saldrán las ayudas hacia nuestros hermanos venezolanos”.

El gremio también hizo un llamado a la ciudadanía para entregar las donaciones únicamente a través de los canales oficiales, con el fin de evitar posibles fraudes durante la jornada solidaria.