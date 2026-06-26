Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 jun 2026 Actualizado 17:45

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Asobares lidera campaña de ayudas para damnificados por el terremoto en Venezuela

Cúcuta fue habilitada como centro de acopio

Asobares lidera campaña de ayudas para damnificados por el terremoto en Venezuela

Asobares lidera campaña de ayudas para damnificados por el terremoto en Venezuela

Asobares lidera campaña de ayudas para damnificados por el terremoto en Venezuela

Camilo Picón

Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

Asobares Norte de Santander se unió a la jornada nacional de solidaridad con las familias afectadas por el terremoto en Venezuela. El gremio adelanta una campaña de recolección de agua, jugos y bebidas energéticas que serán entregadas como ayuda humanitaria a las zonas damnificadas.

El presidente de Asobares en el departamento, Eduardo Quintero, explicó que la iniciativa es liderada por Asobares Colombia y cuenta con el apoyo de empresas aliadas del sector.

“Inicialmente teníamos previstas 3.000 unidades de bebidas entre agua y jugos. Ya en este momento estamos en 5.000 unidades y la cifra sigue creciendo para hacer el primer despacho entre hoy y el fin de semana”.

Quintero indicó que Cúcuta fue designada como punto de acopio para consolidar las donaciones que llegan desde diferentes regiones del país antes de ser enviadas a territorio venezolano.

“Invitamos a los cucuteños y norte-santandereanos a sumarse a esta campaña. Estamos recibiendo agua, jugos y bebidas energéticas en el Teatro Las Cascadas del Malecón, desde donde saldrán las ayudas hacia nuestros hermanos venezolanos”.

El gremio también hizo un llamado a la ciudadanía para entregar las donaciones únicamente a través de los canales oficiales, con el fin de evitar posibles fraudes durante la jornada solidaria.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir