Avanza el TransMiCable de San Cristóbal: ¿el proyecto será entregado en 2026?

Este proyecto es un nuevo sistema de transporte por cable aéreo en el suroriente de Bogotá que conectará a el Portal 20 de Julio con barrios altos, reduciendo viajes de 40 minutos a 10 minutos para beneficiar a 400,000 personas, con 3 estaciones, 148 cabinas y una integración directa con TransMilenio para mejorar la movilidad y la calidad de vida en la zona.

Ahora, a hoy el proyecto registra un avance contractual de un poco más del 80 %, luego de haber sido recibido en enero de 2024 con un 5,52 %. Esta semana, el IDU confirmó la llegada de las 20 cabinas que estaban pendientes a la estación La Victoria, completando así las 144 cabinas del sistema, faltarían 4 que estarían llegando en los próximos meses a la capital.

¿En temas de infraestructura?

En cuanto a la infraestructura, ya finalizó el izaje de las 21 torres, así como el halado, tendido y empalme de cerca de 6 km de cable que conectará las cabinas. Además, las tres estaciones del sistema registran un avance de obra superior al 73 %.

¿Cuándo empezara a funcionar el TransMiCable de San Cristóbal?

Finalmente, se espera que el TransMiCable de San Cristóbal quede listo para su funcionamiento el próximo año.