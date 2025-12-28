Política

Avanza el TransMiCable de San Cristóbal: ¿el proyecto será entregado en 2026?

El proyecto beneficiara a más de 400.000 personas en suroriente de Bogotá.

Avanza el TransMiCable de San Cristóbal: ¿el proyecto será entregado en 2026?

María Paula Manrique Salcedo

Este proyecto es un nuevo sistema de transporte por cable aéreo en el suroriente de Bogotá que conectará a el Portal 20 de Julio con barrios altos, reduciendo viajes de 40 minutos a 10 minutos para beneficiar a 400,000 personas, con 3 estaciones, 148 cabinas y una integración directa con TransMilenio para mejorar la movilidad y la calidad de vida en la zona.

Ahora, a hoy el proyecto registra un avance contractual de un poco más del 80 %, luego de haber sido recibido en enero de 2024 con un 5,52 %. Esta semana, el IDU confirmó la llegada de las 20 cabinas que estaban pendientes a la estación La Victoria, completando así las 144 cabinas del sistema, faltarían 4 que estarían llegando en los próximos meses a la capital.

¿En temas de infraestructura?

En cuanto a la infraestructura, ya finalizó el izaje de las 21 torres, así como el halado, tendido y empalme de cerca de 6 km de cable que conectará las cabinas. Además, las tres estaciones del sistema registran un avance de obra superior al 73 %.

¿Cuándo empezara a funcionar el TransMiCable de San Cristóbal?

Finalmente, se espera que el TransMiCable de San Cristóbal quede listo para su funcionamiento el próximo año.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad