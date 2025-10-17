“El reto principal es ponernos al día con las obras”: Orlando Molano

Durante la Primera Cumbre Bogotá Moderna, Orlando Molano señaló que el compromiso más grande de la ciudad es “poner la casa en orden”, cumpliendo con los proyectos que habían quedado pendientes. Afirmó que el objetivo es mostrar resultados concretos que reflejen una capital más moderna y eficiente con mejor calidad de vida para todos.

De cara al 2030, proyectó una ciudad transformada: con la primera línea del metro en operación, dos transmicables, una segunda línea contratada y grandes obras como la calle 13 y la carrera séptima en marcha. También mencionó la expansión del aeropuerto, la llegada del Regiotram, el fortalecimiento del transporte multimodal y más de 1.000 km de ciclorrutas.

A continuación, la entrevista completa: