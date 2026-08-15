Robo en Engativá: Así le robaron un millón de pesos a un adulto mayor en un cajero en Villa Luz

Este sábado, se conoció un nuevo caso de hurto en la ciudad. Esta vez, la víctima fue un adulto mayor que se disponía a sacar dinero en un cajero en el barrio Villa Luz, en Engativá.

Los delincuentes previamente habían aplicado pegante en la ranura en la que se inserta la tarjeta del banco en el cajero, haciendo imposible su uso. Justo en ese momento, entró el adulto mayor y fue ahí cuando dos personas, de 33 y 37 años, entraron a robar al hombre.

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De acuerdo con el relato de la Policía Nacional, la alerta del robo fue enviada por la central de monitoreo de la entidad bancaria, que alertó sobre el bloqueo del cajero electrónico. De inmediato, los policías que patrullaban por la zona recibieron la alerta y se dirigieron al lugar, realizaron las verificaciones y notaron que la obstrucción del cajero se había dado por un pegante que evitaba el ingreso de las tarjetas.

“Al revisar los videos de seguridad y de acuerdo con las características de los sospechosos, se iniciaron las labores de búsqueda, logrando ubicarlos cuando se movilizaban en un vehículo”, aseguró el teniente coronel José Bejarano, comandante Estación de Policía Engativá.

¿Qué se sabe de los delincuentes responsables del robo?

En su captura, la policía encontró que los delincuentes le habían aplicado silicona fría a la ranura del cajero y por eso quedó bloqueado. Al revisar las cámaras de vigilancia, lograron identificar a los responsables del hurto y, gracias a que se pudo reconocer sus identidades, fueron encontrados rápidamente movilizándose en un vehículo.

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Al requisarlos, se encontró la suma de un millón de pesos que le habían hurtado al adulto mayor, además de varias tarjetas bancarias y otros elementos que, al parecer, utilizaban para cometer estos hechos delictivos. De acuerdo con la Policía, se encontró que los detenidos presentaban antecedentes judiciales por hurto, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los delitos que se les señalan.