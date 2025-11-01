Bogotá gana el Premio Shanghai por el cable aéreo de San Cristóbal y se consolida como ciudad modelo

Colombia

Bogotá fue reconocida con el Premio Shanghai para el Desarrollo Sostenible en Ciudades 2025, un galardón internacional creado por ONU-Habitat y el gobierno de Shanghái para destacar a las ciudades que avanzan de forma ejemplar en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La distinción se otorgó por el cable aéreo de San Cristóbal, un proyecto que mejora la movilidad en el oriente de la ciudad, reduce tiempos de desplazamiento y promueve la equidad social al conectar zonas históricamente aisladas. Bogotá fue seleccionada entre 82 ciudades de 33 países, junto con Medina, Argel, Espoo e Incheon.

Un reconocimiento a las ciudades centradas en las personas

Durante el acto de apertura, el alcalde Carlos Fernando Galán resaltó que Bogotá se consolida como “el centro de las oportunidades” y destacó el papel de la tecnología para acercar a las instituciones con los ciudadanos.

“Las ciudades inteligentes deben ser aquellas que ponen la tecnología al servicio de las personas”, afirmó Galán.

Por su parte, la directora ejecutiva de ONU-Habitat, Anacludia Rossbach, leyó el mensaje del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien hizo un llamado a construir urbes “más verdes, resilientes e inclusivas, donde la innovación cierre brechas”.

Ciudades del futuro: digitales, humanas y sostenibles

Guterres recordó que la verdadera inteligencia de una ciudad está en su capacidad para poner a las personas en el centro, especialmente a las más vulnerables. Subrayó además el papel de mujeres, jóvenes, personas mayores y con discapacidad como cocreadores del futuro urbano.

“Las ciudades del mañana deben ser digitales, sí, pero también humanas, verdes y justas”, enfatizó el secretario general.

Una sede global para el Día Mundial de las Ciudades

Durante el #WorldCitiesDay, la ministra de Vivienda de Colombia, Helga Rivas, señaló la importancia de planificar desde los territorios y no desde los escritorios. “Es distinto decidir desde un escritorio que desde el territorio que vive la emergencia”, dijo.

El evento cerró con la presentación del nuevo Plan Estratégico de ONU-Habitat, centrado en la vivienda y el hábitat como base del desarrollo urbano sostenible.

Con este reconocimiento, Bogotá reafirma su liderazgo regional en innovación social y sostenibilidad, consolidándose como una ciudad que apuesta por un crecimiento urbano más humano y equitativo.