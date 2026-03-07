TransMiCable de San Cristóbal ya alcanzó 85,57% de avance: ¿cuándo comenzará a funcionar?

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que el TransMiCable de San Cristóbal llegó a un 85% de avance. El anuncio lo hizo luego de un recorrido que hizo en la estación Senderos de Altamira en compañía del director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, para inspeccionar el primer rodamiento de las cabinas en el parking.

Es importante mencionar que durante los últimos meses se han realizado avances significativos. En febrero de 2026 culminó la primera fase de pruebas del cable y alineación para la llegada de las cabinas. En noviembre y diciembre de 2025 se realizó el halado, tendido y empalme del cable en el sistema. Mientras que en octubre de 2025 finalizó el izaje de las 21 torres.

¿Cuándo entrará en operación el TransMiCable?

De acuerdo con el Distrito, el TransMiCable entrará en operación al finalizar este año, y tendrá la capacidad de transportar 4.000 pasajeros hora/sentido, con un ahorro en tiempo del 72%. “Este cable va a estar montado en agosto de este año, y luego entrará a pruebas con TransMilenio para que los ciudadanos de San Cristóbal y toda Bogotá puedan utilizarlo en diciembre de este año”, explicó el alcalde.

En el recorrido que realizó el alcalde y el director en las últimas horas, se observó cómo será el desplazamiento de las cabinas, así como su proceso de enganche al cable tractor y las maniobras de entrada y salida de la plataforma, procedimientos que es vital para garantizar una operación segura y eficiente del sistema.

“Este proyecto va a ahorrarle a la comunidad de 35 minutos a 10 minutos de trayecto y va a beneficiar a más de 400 mil personas, especialmente en esta localidad. Serán transportadas 4.000 personas hora/sentido y más de 32 mil diarias”, afirmó el director del IDU, Orlando Molano.

130 de las 148 cabinas ya están colgadas

Es importante destacar que ya se colgaron, de forma progresiva, 130 cabinas en el parking de dos niveles de la estación Senderos de Altamira. Las 18 restantes, se instalarán la próxima semana. Además, las cuatro cabinas de reserva ya se encuentran en Zona Franca y próximamente serán trasladadas a la estación. En total, el sistema contará con 144 cabinas en operación y cuatro de reserva.

Las cabinas ya se encuentran suspendidas dentro de la estructura metálica del sistema, distribuidas de manera uniforme en el circuito interno del parking. En este espacio, se realizan ajustes mecánicos y verificaciones operativas previas a su entrada en servicio