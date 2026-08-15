Bogotá mantiene ayuda a víctimas del terremoto: ya son 344 toneladas de donaciones

La India envía 20 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia por el terremoto (Photo by Edwin Rodriguez Pipicano/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Colombia

Bogotá continúa apoyando a las comunidades afectadas por el terremoto registrado el pasado lunes 10 de agosto en zonas del Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero. La Administración Distrital entregó este viernes un balance de las labores de atención y de las ayudas humanitarias recolectadas con el respaldo de los ciudadanos.

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que equipos técnicos y organismos de emergencia se han desplazado a diferentes municipios para apoyar las labores de evaluación y recuperación.

“Ayer enviamos 30 ingenieros, 11 del IDU y 19 de Camacol, a Quibdó para evaluar infraestructuras y viviendas, y cinco ingenieros adicionales a Armenia también para valorar estructuras; hoy viajaron 18 funcionarios del Acueducto a trabajar en labores de reconexión de redes en Pereira, luego saldrán a apoyar en Buenaventura, esto sumado a los 100 miembros del Cuerpo Oficial de Bomberos y el personal del Idiger que se desplazó a Cali y Pereira desde el mismo día de la emergencia”, confirmó el alcalde Galán.

Bogotá ha enviado 344 toneladas de ayudas

La campaña de recolección de ayudas humanitarias, liderada por la primera dama de Bogotá, Carolina Deik, ha permitido reunir 344 toneladas de alimentos y elementos de aseo hasta el jueves 13 de agosto.

La Administración Distrital espera que la cifra llegue a 500 toneladas durante este viernes. De acuerdo con Deik, las donaciones han sido trasladadas hacia las zonas afectadas en 63 camiones, mientras que otros tres vehículos han sido utilizados para movilizar las ayudas entre los diferentes puntos de acopio en Bogotá.

“En el transcurso del día de hoy llegaremos a 500 toneladas de ayudas, que saldrán para las zonas afectadas, los desplazamientos de estas donaciones se han movilizado en 63 camiones, internamente también nos han prestado tres camiones para poder hacer los movimientos entre los puntos de acopio”, explicó la primera dama de la ciudad.

Continúa la recepción de donaciones

La Alcaldía indicó que la recolección de ayudas continuará durante todo el fin de semana. Entre los elementos que se pueden donar se encuentran:

Agua potable.

Alimentos no perecederos.

Elementos de higiene personal y aseo.

Sábanas, cobijas, colchonetas y toldillos.

Pañales, pañitos húmedos y leche de fórmula.

Guantes quirúrgicos y tapabocas.

Botiquines, linternas y baterías.

Alimento para mascotas.

Carolina Deik también hizo un llamado a los ciudadanos que quieran participar como voluntarios para que acudan principalmente a algunos de los puntos de recolección, con el propósito de descongestionar el Estadio El Campín, donde se concentra un alto número de colaboradores.

“Invito a quienes quieren ser voluntarios y a quienes quieren llevar sus ayudas a que lo hagan especialmente a la sede de la Cruz Roja, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y el Palacio de los Deportes, para lograr descongestionar un poco el volumen de voluntarios que tenemos en este momento en el Campín”, detalló.

Estos son los puntos de acopio en Bogotá

Sede administrativa de la Cruz Roja

Carrera 24 # 73-38.

Atención las 24 horas.

Palacio de los Deportes

Calle 63 # 59A-06, a un costado del Complejo Acuático El Salitre y el parque de Los Novios.

Horario: 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

Estadio El Campín

Avenida NQS entre calles 53 B Bis y 57.

Atención las 24 horas.

Universidad Jorge Tadeo Lozano

Carrera 4 # 22-61.

Lunes a viernes: 8:00 a. m. a 9:00 p. m.

Sábados: 8:00 a. m. a 12:00 m.