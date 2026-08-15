¿Cuánto debe pagar por el cambio de medidor de agua en Bogotá? Es obligatorio en estas localidades

Cambio de medidores de agua en Bogotá - Consulte la información sobre esta iniciativa del Acueducto de Bogotá - Fotos Getty Images y Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), dentro de sus funciones, aparte de responder por el sistema de agua potable y de aguas residuales, presenta también el servicio de cambio y obtención de medidores de agua, así como también de certificar los equipos que no sean adquiridos por medio de la empresa.

Como empresa prestadora del servicio, también puede obligar por medio del artículo 144 de la Ley 142 de 1994 al cambio de estos equipos, pudiendo el dueño del inmueble comprarlo a cualquier proveedor sin necesidad de que sea directamente por la empresa, siempre y cuando esta última certifique técnicamente el correcto funcionamiento del aparato.

Teniendo en cuenta que existen dos causales para que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá le exija el cambio del medidor, le recordamos cuáles son a continuación:

¿Cuándo el acueducto le puede exigir el cambio de un medidor de agua?

Mal funcionamiento del equipo: el medidor presenta fallas, daños o desgaste por el paso del tiempo y condiciones que pueden llegar a influir en calcular de forma adecuada y real los consumos del usuario.

el medidor presenta fallas, daños o desgaste por el paso del tiempo y condiciones que pueden llegar a influir en del usuario. Avance tecnológico: Cuando la mejora de la tecnología de estos equipos pone a disposición nuevos aparatos o sistemas de medición más eficientes en la lectura exacta que garanticen un mejor registro sin fallas frente a los equipos antiguos.

Para este mes de agosto el acueducto inició con la instalación gradual de medidores de agua en algunas localidades de Bogotá por lo que se les obligara a los usuarios a realizar el cambio del equipo.

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¿Cómo va el cambio gradual de estos nuevos equipos por parte del acueducto?

Para el último reporte se han instalado cerca de 11 mil equipos nuevos de un total de 319.000 en las localidades de Usaquén, Chapinero y Suba

El Acueducto de Bogotá le notificara a cada usuario sobre la intervención que se llevara a cabo y así evitar complicaciones que dificulten el cambio de los equipos.

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¿Es obligatorio el pago del medidor por localidades al momento de las instalaciones?

De acuerdo a la información anterior, el costo de este medidor lo asumirá el propietario, contando también con que usted tendrá que verse en la obligación de hacerlo siempre y cuando el acueducto le avise con antelación que su medidor de agua deberá cambiarse por otro, según los criterios que establezcan estos.

Los cambios que se llevaron a cabo se realizaron en las localidades de Usaquén, Chapinero y Suba, pero se realizarán por otros sectores de la ciudad, por lo que debe estar pendiente al no estar exento si su medidor lleva tiempo en funcionamiento.

¿Cuáles son los precios de los medidores de agua?

Según el acueducto de Bogotá, se tienen destinados medidores de acuerdo al nivel de estrato, al precio y especificaciones de cada equipo.

Los estratos 1, 2 y 3 tendrán el medidor volumétrico que está destinado a unidades residenciales, oscilando en un precio desde los 230.000 COP.

tendrán el medidor volumétrico que está destinado a unidades residenciales, oscilando en un precio Los estratos 4, 5 y 6 tendrán medidores electromagnéticos y ultrasónicos que oscilan en un precio desde los 600.000 COP.

Los precios incrementan de los anteriores mencionados dependiendo de los diámetros y pulgadas que se lleguen a utilizar.

Recuerde que no tendrá que pagar cobros directos a funcionarios; usted deberá responder solo por los que se establezcan dentro de la factura de su servicio, pudiendo financiar el valor hasta por 36 meses.

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