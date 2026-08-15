Soacha amplía sus puntos de acopio: estos son los 9 lugares de recolección de ayudas y donación

Continúan las ayudas para los miles de damnificados tras el terremoto que ocurrió el pasado lunes 10 de agosto. En el país, se han venido abriendo varios puntos de donación y recolección de ayudas que serían enviadas a los municipios y lugares más afectados.

En Soacha, se han abierto varios puntos de acopio y, debido a las grandes recolectas que se han conseguido, la Alcaldía anunció que habilitará nuevos puntos de recepción en diferentes sectores de la ciudad.

“Soacha está demostrando que la solidaridad no tiene fronteras. Ya son más de 10 toneladas de ayudas que nuestros ciudadanos han entregado para las familias de Vijes. Cada aporte cuenta y demuestra que cuando los soachunos nos unimos, podemos llevar esperanza a quienes hoy más lo necesitan, en nuestro caso, serán destinadas al municipio de Vijes, Valle del Cauca, donde más de 180 familias perdieron todo”, afirmó el alcalde Julián Sánchez ‘Perico’.

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¿Dónde quedan los nuevos puntos de dotación en Soacha?

Las donaciones y ayudas se empezarán a recibir desde las 7:00 a.m. a 6:00 p.m, excepto en los puntos ubicados en la Comuna 4, que estarán habilitados hasta las 4:00 pm. Los puntos habilitados son:

Centro de Salud Compartir: Calle 26 Sur # 6A Sur-10.

Cuerpo Oficial de Bomberos: Calle 22 # 9-20.

⁠Quintas de la Laguna: Calle 16A-57.

⁠Coliseo León XIII: Calle 48 # 9-05.

⁠Galería Comercial Ciudad Verde:

⁠Carrera 32 # 15-54.

Ciudadela Sucre: Calle 38 # 23 Este.

Capilla San Santillana: Carrera 17 Este # 48.

⁠OXXO San Mateo: Calle 32A Este # 02.

Tienda ARA: Calle 13 # 3-65.

¿Qué se puede donar?

La Alcaldía hace una invitación a los ciudadanos a donar y ayudar a los colombianos que lo han perdido todo. Entre lo que más se necesita está:

Agua potable embotellada

Cobijas

Mantas

Almohadas

Colchones

Alimentos no perecederos como arroz, aceite, pasta, enlatados abre fácil, granos, harina y panela

Pañales

Jabón

Cepillos y crema dental

Toallas húmedas

Biberones

Tapabocas

Gasas estériles

Alcohol

Guantes quirúrgicos o de látex, así como elementos para labores de recuperación y construcción, entre ellos guantes, palas, cascos y gafas de protección.

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Asimismo, la Alcaldía de Soacha anunció que participará y acompañará a las organizaciones comunitarias, conjuntos residenciales, iglesias y demás organizaciones sociales que quieran organizarse y armar jornadas de recolección para ayudas. La Alcaldía se encargará de ayudar con la recogida de esas ayudas, prestando vehículos oficiales que facilitarían el traslado de dichas ayudas. Para ello, se deben comunicar con el siguiente número: 3208901039.