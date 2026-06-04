Gerente de TransMilenio hizo un llamado a no realizar campañas políticas dentro del sistema

La gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, hizo un llamado a la ciudadanía para que no se realicen actividades de proselitismo político dentro de estaciones, portales y buses del sistema de transporte masivo de Bogotá.

El pronunciamiento se produjo luego de que circulara un video en redes sociales en el que un grupo de activistas plantea desarrollar actividades de pedagogía política y difusión de mensajes en diferentes puntos de la ciudad, incluyendo espacios de TransMilenio.

A través de un mensaje público, la gerente destacó que el sistema es un lugar de encuentro para millones de personas con distintas ideologías, creencias y opiniones, por lo que pidió preservar estos espacios para la movilidad y la convivencia ciudadana.

“Desde TransMilenio queremos hacer una invitación muy especial desde el respeto y el cariño que todos sentimos por la ciudad que habitamos. Nosotros somos mucho más que un sistema de transporte, somos el sitio donde diariamente nos encontramos millones de personas con diferentes creencias, visiones y opiniones sobre el futuro del rumbo del país”, expresó Ortiz.

La funcionaria señaló que cualquier actividad política dentro del sistema podría derivar en discusiones o situaciones de conflicto entre los usuarios. Por ello, insistió en que las instalaciones del sismo masivo deben mantenerse como espacios neutrales.

“Por eso, la invitación es a que no se hagan campañas ni proselitismo político en ningún sitio del sistema que pueden generar eventualmente conflictos entre nuestros usuarios”, agregó.

Asimismo, recordó que TransMilenio moviliza diariamente a más de un millón de personas y que la sana convivencia es fundamental para garantizar la prestación del servicio.

“TransMilenio es un sitio donde cabemos todos y donde el respeto y la sana convivencia son fundamentales para los viajes de nuestros usuarios”, concluyó.

Posteriormente reiteraron la importancia de promover el respeto entre los ciudadanos y de evitar cualquier acción que pueda afectar la convivencia dentro de la red de transporte público de la capital.

¿Qué dice el video que generó la reacción?

En el video, Daniel Yopasá, quien se identifica como comunero indígena de Suba y artista, invita a diferentes colectivos y organizaciones a desarrollar jornadas de “pedagogía callejera antifascista” a lo largo de la carrera Séptima y en espacios del sistema de transporte público.

Durante su intervención, el activista menciona la conformación de grupos de artistas, payasos y bufones para realizar actividades de difusión y entrega de material informativo en distintos puntos de Bogotá, incluyendo estaciones y portales de TransMilenio.

“Nos vamos a tomar TransMilenio y nos vamos a tomar los portales que lo que nos han instaurado con odio y violencia se caiga con un discurso de vida.” afirmó Daniel Yopasá.