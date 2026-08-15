Autopista Norte: ANLA confirma avance clave para la ampliación en Bogotá

La ANLA expidió la Resolución 002188 del 14 de agosto de 2026, con la que acredita el cumplimiento de una condición ambiental que había sido establecida en enero para el proyecto Accesos Norte Fase II, que contempla las unidades funcionales 1, 2, 3, 4 y 5 en Bogotá.

La decisión se produce después del proceso de control y seguimiento ambiental realizado por la entidad. En mayo, la ANLA revisó el avance del proyecto y verificó las obligaciones que debía cumplir la concesionaria Ruta Bogotá Norte S.A.S., entre ellas la relacionada con la condición que ahora da por cumplida.

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Con esta resolución, la autoridad ambiental deja constancia del cumplimiento y establece otras disposiciones relacionadas con el seguimiento del proyecto. La decisión fue comunicada a entidades como el Ministerio de Ambiente, la Secretaría Distrital de Ambiente, la Alcaldía de Bogotá y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

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La resolución también señala que contra esta decisión procede un recurso de reposición, que podrá ser presentado por la parte interesada dentro de los términos establecidos por la ley. El proyecto Accesos Norte Fase II continúa así bajo el seguimiento de las autoridades ambientales.