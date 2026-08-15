Nuevo balance de incendios en Cundinamarca: “la prioridad es proteger a la comunidad y viviendas”

Por medio de sus redes sociales, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, presentó un nuevo reporte de atención frente a los incendios que se vienen presentando en el departamento en las últimas horas.

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De acuerdo con el mandatario, se sigue trabajando fuertemente para controlar los 3 incendios que siguen activos. En Caparrapí, las llamas que llegaron a las veredas Palenque y Barrial Amarillo se han logrado controlar en un 80%. El gobernador señaló que la afectación podría haberse extendido hasta en 20 hectáreas de la zona, sin tener registro hasta el momento de alguna afectación en viviendas ni en personas. A pesar de lo anterior, Rey indicó que permanecen algunos focos activos y unos puntos calientes que continúan bajo monitoreo y control.

¿Qué ha pasado con el incendio en La Vega?

El gobernador Rey anunció en la tarde de ayer que el incendio de La Vega ya se encontraba controlado en un 80% y que se estaban recibiendo apoyos aéreos para realizar descargas de agua sobre la zona afectada.

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Este sábado, el mandatario local señaló que en este municipio de Cundinamarca, se siguen realizando descargas aéreas con helicóptero, así como las labores en tierra y la gestión en carrotanques para atender los puntos de difícil acceso.

Recordemos que este incendio fue provocado por un volador que fue usado en un funeral y que terminó cayendo en un vehículo, causando las primeras llamas que terminaron desatando todo un gran incendio forestal en el sector de las minas.

“Lo ocurrido en la vía Bogotá-La Vega refleja la falta de conciencia y responsabilidad. Usar pirotecnia (voladores) en una honra fúnebre desató un incendio forestal en el sector Las Minas. Despedir a un ser querido no justifica poner en riesgo a la comunidad”, aseguró el delegado de Bomberos Cundinamarca, el capitán Álvaro Farfán.

Finalmente, Rey indicó que permanecen algunos focos activos y puntos calientes que continúan bajo monitoreo y control. “La prioridad es contener los puntos activos, evitar reactivaciones y proteger a la comunidad y viviendas ubicadas en las zonas de influencia”: señaló el gobernador.