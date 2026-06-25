¿Quién le impondrá la banda a De la Espriella? Así está el sonajero para Presidencia del Congreso

El próximo 20 de julio llegará un nuevo Congreso de la República, el cual se encargará, entre otras cosas, del trámite de la agenda legislativa del próximo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. Con esa nueva composición, se definirán también las mesas directivas que llevarán la batuta en ambas cámaras.

Para establecer esas dignidades, cada partido designará compromisarios que se encargarán de dar la pelea para quedarse durante los próximos cuatro años con algún espacio de poder, ya sea en las comisiones, en las plenarias o en los cargos administrativos.

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Sin duda, para la administración de De la Espriella, uno de los cargos que será tan o más importante que la conformación del gabinete será la Presidencia del Congreso, que podría garantizarle velocidad y manejo político para el trámite de los proyectos que pondrá a consideración del Legislativo, especialmente en el primer año, cuando hay “luna de miel” entre la Casa de Nariño y el Capitolio Nacional.

En ese orden, hay varios nombres que suenan para imponerle la banda presidencial al nuevo presidente de la República, quien se juramentará el próximo 7 de agosto.

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El sonajero

Pese a ser un partido minoritario, con solo cuatro curules, Salvación Nacional pretende asumir la Presidencia del Senado el 20 de julio con un argumento: fue la primera colectividad que apoyó a De la Espriella, mucho antes de que se convirtiera en una opción viable para gobernar al país. En esa bancada, el nombre que suena es el de Enrique Gómez, quien, sin embargo, no genera amplio consenso, teniendo en cuenta sus posiciones políticas, muchas veces radicales.

En el siguiente renglón aparece Centro Democrático, que tiene la segunda bancada más grande de esa cámara y tiene al menos tres candidatos: Andrés Forero, Carlos Meisel y Honorio Henríquez. El uribismo ya se declaró partido de gobierno y es un hecho que estará en la coalición oficialista. Sobre el tema, el expresidente Álvaro Uribe dijo recientemente a 6AM W que no hay un compromiso con el nuevo gobierno para poner presidente del Legislativo.

Finalmente, podrían aspirar Alfredo Deluque, del Partido de La U, y David Barguil, del Conservador, quienes habrían apoyado a la sombra, pero también con votos, la aspiración del mandatario electo. Ambos pertenecen a partidos de tradición, son costeños (como el electo jefe de Estado) y tienen conocimiento del manejo político, que será clave para el éxito legislativo.

Las decisiones se irán tomando en las próximas semanas.