Selección femenina de baloncesto denuncia a la Federación por retirar su cupo en los Preolímpicos

El llamado lo hacen las jugadoras que hacen parte de la Selección Colombiana Femenina, quienes rechazaron el retiro de su participación en el torneo clasificatorio de los Juegos Olímpicos por parte de la Federación Colombiana de Baloncesto.

Jenifer Muñoz, capitana del equipo, dijo a 6AM W de Caracol Radio que no recibieron ninguna notificación que les informara de la situación.

“Nos dimos cuenta por las redes sociales [...] una página de México publicó los equipos participantes de este evento”, y es que según explicó, el cupo del equipo colombiano fue rechazado por la Federación y lo cedieron a la selección mexicana.

La deportista dijo que anteriormente habían atravesado una situación similar con otra competencia en la que, al igual que en esta oportunidad, no participaron por temas de presupuesto.

¿Qué responde la Federación?

John Mario Tejada, presidente de la Federación Colombiana de Baloncesto, aseguró a Caracol Radio que este tipo de situaciones no son concurrentes.

“Este no es un evento del ciclo, es un repechaje en el que 10 equipos del mundo van a disputar un cupo para ir a los Olímpicos del próximo año. En sentido, hace apenas unos pocos días FIBA (Federación Internacional de Baloncesto) nos habló de la posibilidad de que la selección participara en ese evento”, dijo.

Según el presidente, tocaron las puertas del Ministerio de Deporte, del Comité Olímpico y del FIBA para solicitar apoyo, pero por el tema presupuestal no fue posible.

“El presupuesto que el Ministerio del Deporte le entrega a la Federación para este tipo de eventos se ha reducido en más de un 80% [...] hicimos todo el ejercicio y tratamos de lograr los recursos económicos para despachar a nuestra selección, pero fue imposible”, reveló.

Tejada hizo claridad en que la Federación no rechazó el evento, sino que FIBA no admitió su participación por condiciones financieras y operativas, además de no responder de forma positiva a la solicitud de apoyo realizada.

A lo anterior, Jenifer hizo un llamado al respeto y transparencia ya que no suelen ser informadas sobre las gestiones y decisiones tomadas por la Federación.

“Hemos aguantado muchas situaciones, nosotras no tenemos una liga profesional [...] ¿por qué no podemos hacer algo para que esto cambie? estamos cansadas de esta situación. Para algunas jugadoras es el único torneo que tienen al año, ni siquiera estamos en la copa profesional, ni una copa élite", puntualizó.