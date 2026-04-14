Partido de la U perdería novena curul tras escrutinios y Alianza Verde quedaría con once

Partido de la U se reunirá este miércoles para estudiar a quién apoyará a la Presidencia

En medio del proceso de escrutinio nacional que avanza en el Consejo Nacional Electoral, para consolidar los resultados para el Senado, el Partido de la U estaría perdiendo, por ahora, su novena curul en esa corporación.

De acuerdo con los escrutinios, hasta ahora, esa curul se la quedaría la Alianza Verde, que alcanzaría 11 puestos.

Mientras tanto, La U se quedaría con 8 escaños. La diferencia entre ambas colectividades es muy estrecha, de aproximadamente 4.380 votos.

Con este escenario, quedaría por fuera del Congreso el actual senador José Alfredo Gnecco, y no podría pelear el senador Juan Felipe Lemos, quien estaba en el proceso de reclamaciones.

En su lugar, entraría Carlos Eduardo Enríquez, de la Alianza Verde.

En todo caso, el Partido de la U está presentando los debidos recursos para intentar recuperar ese puesto.