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14 abr 2026 Actualizado 16:17

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Política

Partido de la U perdería novena curul tras escrutinios y Alianza Verde quedaría con once

Se quedaría por fuera del Congreso el actual senador José Alfredo Gnecco.

Partido de la U se reunirá este miércoles para estudiar a quién apoyará a la Presidencia

Partido de la U se reunirá este miércoles para estudiar a quién apoyará a la Presidencia

Partido de la U se reunirá este miércoles para estudiar a quién apoyará a la Presidencia

Laura Duarte@laurad_duarte

En medio del proceso de escrutinio nacional que avanza en el Consejo Nacional Electoral, para consolidar los resultados para el Senado, el Partido de la U estaría perdiendo, por ahora, su novena curul en esa corporación.

De acuerdo con los escrutinios, hasta ahora, esa curul se la quedaría la Alianza Verde, que alcanzaría 11 puestos.

Mientras tanto, La U se quedaría con 8 escaños. La diferencia entre ambas colectividades es muy estrecha, de aproximadamente 4.380 votos.

Con este escenario, quedaría por fuera del Congreso el actual senador José Alfredo Gnecco, y no podría pelear el senador Juan Felipe Lemos, quien estaba en el proceso de reclamaciones.

En su lugar, entraría Carlos Eduardo Enríquez, de la Alianza Verde.

En todo caso, el Partido de la U está presentando los debidos recursos para intentar recuperar ese puesto.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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