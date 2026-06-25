Fue entregada credencial que acredita a Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia

Este jueves, 25 de junio, fue entregada la credencial, tanto a Abelardo de la Espriella, como a José Manuel Restrepo, que los acredita como presidente y vicepresidente electos de la República de Colombia para el periodo 2026-2030.

La credencial la entregó el magistrado del Consejo Nacional Electoral y presidente de ese organismo, Cristian Quiroz. Así mismo, iban firmadas por los 9 magistrados de esa misma entidad.

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Minutos después de recibir esas credenciales, el presidente electo De la Espriella se dirigió al país y en su discurso, entre otros aspectos, lanzó pullas al presidente Gustavo Petro y, además, explicó qué clase de país recibirá el próximo 7 de agosto.

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella?

De la Espriella inició su discurso agradeciendo a toda su familia, especialmente a su esposa y sus hijas, y también a todo su equipo de campaña.

“Su amor, sacrificio y fortaleza hicieron posible este camino. A mi vicepresidente y su familia, total gratitud y a cada uno de los integrantes del extraordinario equipo de campaña que me acompañó en esta gesta electoral con convicción, disciplina y patriotismo”, afirmó.

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Adicionalmente, agradeció a los más de 13′000.000 de colombianos que en las urnas depositaron un voto por él y su fórmula vicepresidencial. “Asumo su voto no como una simple decisión electoral, sino como un mandato de esperanza y un llamado inequívoco para liderar la reconstrucción de un país ignominiosamente saqueado, vilipendiado, y con su dignidad republicana pisoteada. Se trata de un triunfo épico porque fue del pueblo en contra de los partidos, en contra de la politiquería y en contra del establecimiento, su dinero y sus medios de comunicación. Los colombianos y las colombianas han votado por un nuevo estilo, por un nuevo modelo, por un nuevo orden y por una nueva forma de hacer política y ejercer el gobierno. No los defraudaré”.

Confirmó que ya están armando el gabinete ministerial

Así mismo, el hoy ya presidente electo, confirmó que junto a Restrepo ya están estructurando lo que será el gabinete ministerial de su gobierno, del cual resaltó: “No improvisaremos porque en este momento de gran dificultad nuestra patria requiere del concurso de sus mejores inteligencias, de personas intachables, capaces y comprometidas en sacar adelante el programa de gobierno avalado por los colombianos. Soy un hombre que le gusta hacerle frente a los grandes desafíos”.

Pullas al presidente Gustavo Petro

Finalmente, De la Espriella guardó un espacio en su discurso para lanzarle pullas al presidente Gustavo Petro por su Gobierno y lo acontecido en su administración durante los 4 años que gobernó.

“No tengo la menor duda de que el 7 de agosto asumiré el gobierno de un país profundamente quebrantado. La persona a la que he de suceder (Gustavo Petro) se encargó de degradar la majestad de la Presidencia de la República, de debilitar las instituciones y de dividir a los colombianos sembrando en el alma de muchos el odio de clases ”, aseveró.

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Y agregó: “Recibiré una nación golpeada, pero no derrotada. Una república herida, pero con la fortaleza suficiente para levantarse erguida nuevamente. La ardentía del pueblo se vio reflejada en la campaña que acaba de culminar. A pesar de los ataques, de los insultos, de los malos tratos y de Los atentados personales no nos dejamos intimidar. El pueblo se hizo fuerte, creció y difundió por todos los rincones de la patria el espíritu de nuestra propuesta política. La difamación se respondió con argumentos y el odio con firmeza y coraje. Así se forjó esta victoria. En las plazas, en las calles, en los hogares y en el corazón de millones de colombianos que decidieron no rendirse”.

Estas son las credenciales que se les entregaron:

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