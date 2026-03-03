¿Cuál es la diferencia entre congreso, senado y cámara de representantes?

De fondo: Interior del Congreso de la República de Colombia, ubicado en la Plaza de Bolívar, Bogotá. Junto a esta imagen, dos jóvenes confundidos (Crédito: Getty Images)

El 8 de marzo de 2026 se celebrarán las elecciones legislativas en Colombia, en donde los ciudadanos vuelven a las urnas para decidir quiénes serán los representantes del Congreso de la República para el periodo 2026-2030.

Aquí, en Caracol Radio, puede conocer las funciones y diferencias entre lo que es un congresista, senador y representante a la cámara, quienes serán los protagonistas de la jornada electoral junto a los precandidatos presidenciales.

¿Qué es el Congreso de la República?

Foto Congreso de la República Ampliar Foto Congreso de la República Cerrar

Según la el artículo 114 del título V de la Constitución Política de Colombia (1991), es el máximo órgano de la rama Legislativa, el cual puede elaborar, interpretar, reformar y derogar leyes y códigos en el país.

Entre sus funciones, destaca su labor para reformar la constitución política (en caso de hallarlo necesario), citar a ministros y superintendentes para hacer control político y juzgarlos con base en su desempeño.

También pueden elegir a altos cargos como:

Contralor General de la República

Procurador General de la Nación

Magistrados de la Corte Constitucional

Defensor del pueblo.

Como menciona también la Constitución, este órgano está compuesto tanto por el Senado de la República como la Cámara de Representantes. Es debido a esto que ambos cargos caben en la definición de ‘congresista’

¿Qué es el Senado de la República?

Según la página web oficial de este ente, el Senado de la República es la parte del congreso que se encarga de atender los asuntos legislativos de interés nacional. El objetivo de este ente es legislar, proponiendo, debatiendo y aprobando leyes que regulan diversos aspectos de la vida, como la economía, la educación, la salud y la seguridad, representando a todos los colombianos, bajo el marco de la ley 05 de 1992.

También es un órgano encargado de citar ministros y funcionarios para realizar debates de control político al Gobierno Nacional. Si lo ven pertinente, pueden servir como tribunal político ante las acusaciones que recibe de la Cámara de Representantes.

Entre sus funciones exclusivas, pueden tomar decisiones importantes en materia de política exterior y defensa nacional, como los ascensos de altos rangos militares, declaraciones de guerra o nombramiento de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

¿Qué es la Cámara de Representantes?

La Cámara de Representantes es el otro órgano que compone al Congreso de la República. A diferencia del Senado, sus funcionarios representan los intereses de los departamentos de la nación y se reglamentan tanto con el título VI de la Constitución como por la Ley 5 de 1992.

Junto al Senado, debate el desarrollo y modificación de ciertas leyes relacionadas a los presupuestos del país, pero su cargo exclusivo es el de control político. Según el artículo 178 de la Constitución, un Representante a la Cámara tiene la facultad y el deber de vigilar la gestión del Gobierno Nacional y de los ministros, además de analizar las cuentas generales del presupuesto y tesoro que se lleve a cabo junto al Contralor General de la República.

Así entonces, esta cámara es capaz de pedir el auxilio de autoridades para investigar y acusar ante el Senado a los máximos representantes de las ramas del poder público (presidente, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscal general de la Nación, entre otros) para asegurar la buena gestión de sus cargos.

Otras diferencias entre Senado y Cámara de Representantes

Imagen de referencia del Congreso de la República en Colombia. Foto: Raúl Arboleda / AFP via Getty Images / RAUL ARBOLEDA Ampliar Imagen de referencia del Congreso de la República en Colombia. Foto: Raúl Arboleda / AFP via Getty Images / RAUL ARBOLEDA Cerrar

Existen también diferencias en relación con la corporación en la que deben iniciar algunos proyectos de ley. En el Senado deben ser radicados los proyectos relacionados con asuntos internacionales, mientras que en la Cámara de Representantes se tramitan inicialmente los proyectos relativos a tributos, como el Presupuesto General de la Nación y las reformas tributarias.

En cuanto a la función electoral, el Congreso en pleno (O sea, tanto Senado como Cámara) elige a:

Contralor General de la República

Magistrados de la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura

Vicepresidente de la República (en caso de falta absoluta)

El Senado de la República individualmente elige a los magistrados de la Corte Constitucional y al Procurador General de la Nación, mientras que la Cámara de Representantes elige por su cuenta al Defensor del Pueblo.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: