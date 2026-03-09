Así quedaron conformadas las curules de Senado y Cámara: resultados elecciones Congreso 2026

Los resultados de las elecciones al Congreso de la República en Colombia, que se llevaron a cabo el pasado 8 de marzo, definieron que los partidos Pacto Histórico, del que hace parte el presidente Gustavo Petro, y Centro Democrático, liderado por el exmandatario Álvaro Uribe, serán las principales fuerzas del Senado para el periodo 2026-2030.

En las elecciones se definieron 103 escaños para el Senado de la República y 183 representantes a la Cámara, incluyendo curules de circunscripciones especiales para comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y colombianos en el exterior. Los nuevos miembros asumirán funciones a partir del 20 de julio y ejercerán el cuatrenio 2026-2030.

Con el 99.56% de las mesas informadas, se confirmó que el Pacto Histórico ha recibido 4’413,636 votos para el Senado, los cuales equivalen al 22.72%, mientras que el Centro Democrático suma 3’035,715, es decir, 15.62%.

Después del Pacto Histórico y el Centro Democrático quedaron los siguientes movimientos en Senado:

Partido Liberal con 2,275,182 (11.71%)

con 2,275,182 (11.71%) Coalición de centro Alianza por Colombia con 1,904,154 (9.80%)

con 1,904,154 (9.80%) Partido Conservador con 1,863,663 (9.59%)

con 1,863,663 (9.59%) Partido de la U con 1,565,786 (8.06%)

Estos resultados ratifican que el actual partido de Gobierno se mantendrá como la principal fuerza política del Senado. Entre tanto, el uribismo, que en las elecciones de 2022 ocupó el cuarto lugar, ahora volverá a ser el mayor movimiento de la oposición.

En números: así quedaron conformadas las curules de Senado y Cámara

Después de llevarse a cabo el conteo de votos el pasado 8 de marzo, se confirmó que las curules de Senado y Cámara quedaron de la siguiente forma:

Senado de la República

Con los resultados del boletín #79 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a las 6:00 de la mañana de este 9 de marzo, así quedaría distribuida la composición del Senado para el periodo 2026–2030:

Partido político Votos % PACTO HISTÓRICO SENADO 4.413.636 22,72 % PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 3.035.715 15,62 % PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 2.275.182 11,71 % ALIANZA POR COLOMBIA 1.904.154 9,80 % PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 1.863.663 9,59 %

Además, tendrán representación en el Senado Cambio Radical-Alma con 1,248,021 votos (6.42%) y la coalición Ahora Colombia, que suma 900,606 votos (4.63%), así como el Movimiento de Salvación Nacional, que tiene 705,924 votos (3.63%).

¿Qué partidos o movimientos se “quemaron” en el Senado?

Varios partidos no superaron el umbral y, por lo tanto, no tendrán representación en el Congreso. Eso se debe a que para que un partido tenga representación en el Senado, tiene que superar el umbral del 3% del total de votos.

En esta ocasión, los que no pasaron el umbral son:

Frente Amplio Unitario

Creemos

Coalición Fuerza Ciudadana, de la que hace parte Comunes

La Lista de Oviedo

Partido Oxígeno

Movimiento Patriotas

Movimiento Colombia Segura y Próspera

Cámara de Representantes

Los resultados preliminares del preconteo del boletín #79 para la la Cámara de Representantes muestran la siguiente distribución:

Partido político Votos % CENTRO DEMOCRÁTICO 2.566.981 13,53 % LIBERAL COLOMBIANO 2.111.702 11,13% CONSERVADOR COLOMBIANO 1.974.273 10,41 % PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U 1.050.611 5,54 % MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO 915.473 4,82 %

Resultados de consultas interpartidistas

De acuerdo con los resultados del boletín #157, emitido a las 6:00 de la mañana estos son los resultados de las consultas presidenciales:

‘Consulta de las Soluciones: salud, seguridad y educación’: 618.705 votos (8,74 %).

Claudia López: 574.670 (8,12 %)

‘La Gran Consulta por Colombia’: 5.857.395 votos (82,82 %)

Paloma Valencia: 3.236.286 (45,75 %)

‘Frente por la Vida’ (izquierda): 595.978 votos (8,42 %)

Roy Barreras: 257.037 (3,63 %)

¿Qué se eligió en las elecciones del 8 de marzo de 2026?

Para el Senado se elegirán 103 escaños en el Senado de la República: 102 directamente en las urnas y el escaño 103 para el candidato presidencial que quede en segundo lugar.

En el caso de la Cámara de Representantes, se elegirán 182 curules. La 183 será para el compañero de fórmula vicepresidencial del segundo candidato más votado en la elección presidencial.

Minuto a minuto elecciones Colombia 8 de marzo 2026

Hay nuevos mensajes 9:36 p.m. | La Procuraduría General recibió durante la jornada electoral, más de 1.465 quejas. 8:50 p.m. | El senador republicano Bernie Moreno ( @berniemoreno ) felicitó a los ganadores de las elecciones al Congreso y de las consultas de coalición celebradas hoy en Colombia. 8:23 p.m. | Roy Barreras anticipó que la semana pasada se reunió con un candidato de la Gran Consulta por Colombia que entraría en su campaña presidencial. 8:15 p.m. | Los resultados del boletín 50 de consultas interpartidistas 2026. 8:05 p.m. | El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, entregó detalles de los hechos que alteraron el orden público en medio de esta jornada electoral 7:35 P.M. | Resultados del boletín 42 de consultas interpartidistas 2026. 7:28 P.M. | Juan Daniel Oviedo afirmó que el reto ahora es “aprender a sumar entre distintos”, 7:16 P.M. | Resultados del boletín 38 de consultas interpartidistas 2026. 7:08 P.M. | Resultados del boletín 18 del Senado de la República 2026. 7:20 P.M. | Así está el ambiente en la sede de la candidata presidencial Paloma Valencia. Definidos 3 candidatos presidenciales Colombia 2026: Nombres y fotos ¿Son de derecha o de izquierda? Este domingo 8 de marzo se definió con mayor claridad el panorama de cara a las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia. Además de los comicios al Congreso de la República para el periodo 2026-2030, los colombianos participaron en varias consultas interpartidistas que permitirán escoger a algunos de los candidatos que competirán por la Presidencia en la primera vuelta. 6:28 P.M. | Resultados del boletín 14 del Senado de la República 2026. 6:30 P.M. | Comienzan a festejar en la sede de campaña de la precandidata presidencial, Claudia López 6:14 P.M 6:13 P.M. | Resultados del boletín 12 del Senado de la República 2026 6:04 P.M. | Resultados del boletín 23 de consultas interpartidistas 2026. 6:03P.M. | Resultados del boletín 11 del Senado de la República 2026. 6:03 P.M. | Resultados del boletín 11 de la Cámara de Representantes 2026. 6:00 P.M. | Fiscalía catura a candidato al Senado señalado de integrar red de corrupción favoreciendo a 'Papá Pitufo´ 5:59 P.M. | Embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, señaló que votaron 10 mil colombianos de los 174 mil registrados en el país. Claudia López ganó la consulta de las Soluciones: ¿De qué partido político es? Claudia López se convirtió en la candidata presidencial de la llamada Consulta de las Soluciones tras imponerse en la votación interna de la coalición en la que, además, participó junto a Leonardo Huertas. Con este resultado, la exalcaldesa de Bogotá queda oficialmente como la única aspirante de este bloque político para competir por la Casa de Nariño en las presidenciales que se darán el domingo, 31 de mayo. 5:50 P.M. | Resultados del boletín 21 de consultas interpartidistas 2026. 5:45 P.M. | Resultados del boletín 20 de consultas interpartidistas 2026. Paloma Valencia gana La Gran Consulta por Colombia: Biografía, familia y propuestas presidenciales La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, es la ganadora de la Gran Consulta por Colombia. Este domingo, 8 de marzo, se puso por encima de Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila y otros precandidatos de la derecha y centro-derecha con 1,619,407 votos. Lina María Vega 5:37 P.M. | Resultados del boletín 9 del Senado de la República 2026. 5:37 P.M. | Autoridades informaron que ya se pudo realizar el preconteo de los votos en Puerto Lozada, Meta 5:33 P.M. | Precandidata presidencial Claudia López superó los 200 mil votos en la Consulta de Soluciones 5:24 P.M. | Resultados del boletín 7 del Senado de la República 2026. 5:15 P.M. | Resultados del boletín 14 de consultas interpartidistas 2026. 5:13 P.M. | Puerto Lozada, Meta, se presentó un atentado con ráfagas de fusil que impidió el preconteo de votos. 5:11 P.M. | resultados del boletín 13 de consultas interpartidistas 2026. 5:10 P.M. Resultados del boletín 6 de la Cámara de Representantes 2026. 5:10 P.M. Gloria Pachón, , exembajadora de Colombia en Francia y madre del precandidato presidencial de la Gran Consulta por Colombia, Juan Manuel Galán está en sede del Nuevo Liberalismo 5:02 P.M. | Llega el precandidato Roy Barreras a su sede de campaña, Teusaquillo de Bogotá 5:01 P.M. Resultados del boletín 5 del Senado de la República 2026. 5:01 P.M. Así avanza el conteo de votos en la sede de Corferias en Bogotá. 5:00 Jurados ubicados en el puesto de Unicentro, Bogotá, destruyeron el material sobrante y avanzan en el preconteo de votos. Resultados del boletín 5 de la Cámara de Representantes 2026. 4:55 P.M. Consejo Nacional Electoral supervisan en Corferias la plataforma de “actores electorales” en el que será el cargue de los formularios E-14. 4:45 P.M. Resultados del boletín 4 de la Cámara de Representantes 2026. 4:44 P.M. Resultados del boletín 8 de las consultas interpartidistas 2026. 4:37 P.M. Resultados del sexto boletín de las consultas interpartidistas 2026. 4:32 P.M. Resultados del segundo boletín del Senado de la República 2026. Resultados del segundo boletín de la Cámara de Representantes 2026. Resultados del cuarto boletín de las consultas interpartidistas 2026. Resultados del primer boletín del Senado de la República 2026. 4:15 p.m. | Los resultados del segundo boletín de consultas interpartidistas 2026. 4:13 p.m. | Los resultados del primer boletín de consultas interpartidistas 2026. 4:09 p.m. | Resgistrador Nacional confirmó intentos de suplantación de la página de la registraduría en treinta oportunidades 4:05 p.m. | “Los 41.287.084 colombianos habilitados para votar lo hicieron de manera libre y voluntaria, en el exterior desde el pasado lunes 2 de marzo y en Colombia el día de hoy”: Registrador Nacional. 3:51 p.m. | ¿Cuáles son los partidos políticos que tienen hoy la mayor participación? 3:45 p.m. | Este será el primer Senado en el cual no estarán asignadas cinco curules al Partido Comunes. 3:39 p.m. | Por primera vez en la historia de unas elecciones en Colombia, el Procurador General de la Nación va a aparecer con el Registrador Nacional. 3:36 p. m. | La Policía Nacional ha reportado 68 capturas hasta el momento. 3:30 p.m. | EN VIVO | Elecciones 2026: resultados de las votaciones de consultas y Congreso. 3:28 p.m. | El embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, cerró oficialmente la jornada electoral en el consulado de Caracas. 3:25 p.m. | En #Pasto reportan la captura de dos personas con una importante cantidad de dinero y material electoral, es el segundo caso en esta jornada. 3:09 p. m. | En el Consulado de Colombia en Miami concluye la jornada electoral con el himno nacional. 3:07 p.m. | Son las 4:00 p.m. en Caracas, Venezuela. Cierra la jornada electoral con el cónsul, Carlos Hurtado y el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo. 2:59 p .m. | A minutos del cierre de urnas en Florida, aún permanecen las largas filas por lentitud en el proceso y falta de jurados. 2:49 p. m. Tras la captura del candidato al Congreso Víctor Hugo Moreno Bandeira, el Centro Democrático anunció la suspensión temporal de su militancia. 2:42 p. m. | Así avanza la jornada electoral en los alrededores de Corferias, uno de los puestos de votación con mayor afluencia en Bogotá. 2:41 p. m. | El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, dio un primer balance de la jornada electoral en la capital. 1:56 P.M. | Capturaron en flagrancia a dos candidatos al Congreso de la República La Fiscalía confirmó que fueron capturados en flagrancia en medio de la jornada electoral dos candidatos al Congreso de la República. Se trata de Freddy Camilo Gómez Castro y Víctor Hugo Moreno Bandeira. Gómez Castro, quien aspira a una curul en el Senado, fue notificado por parte de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de un requerimiento vigente en su contra, luego de sufragar en uno de los puestos de votación de la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá. Esto porque al parecer haría parte de la red de corrupción que favoreció actividades de contrabando para Diego Marín Buitrago o ‘El Viejo’. Por este caso, también fueron capturados Luis Olaya Caicedo y Édgar Humberto Bacca Sánchez, dos exintegrantes de la Policía Nacional. 1:50 P.M. | Habló Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, se refiere al desarrollo de la jornada de votaciones de este 8 de marzo en el departamento. “Pese a las fuertes lluvias que hemos experimentado, no hemos tenido inconvenientes”, dijo el mandatario. 1:49 P.M. | MinDefensa entregó un parte de normalidad en materia de orden público en el desarrollo de las elecciones 1:48 P.M. | MinTransporte entrega detalles de como se lleva a cabo la jornada electoral en Magdalena 1:43 P.M. | Así avanza el Puesto de Mando Unificado en Medellín 1:40 P.M. | MinDefensa entregó un parte de normalidad en materia de orden público 1:38 P.M. | Cientos de personas esperan en fila en el centro de votación de Kendall, en el sur de Florida 1:36 P.M. | Votó el candidato presidencial Abelardo De La Espriella 1:34 P.M. | En Santander hubo un plan de contingencia para garantizar el servicio de energía 1:30 P.M. | Habla el general Giovanny Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá 1:28 P.M. | Comandante de FF.MM. denuncia que Guardia Campesina estaría llevando votantes a mesas en Cartagena del Chairá 1:25 P.M. | MinDefensa se refiere a denuncias de presunto traslado masivo de votantes en Cúcuta El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que las autoridades actuaron de manera inmediata ante las denuncias sobre un presunto traslado masivo de votantes desde la frontera hacia Cúcuta. Esto en respuesta al presidente Petro, quien había alertado en su cuenta de X sobre una “avalancha de votación ilícita” proveniente del otro lado de la frontera, afirmando que cerca de 60 buses estarían movilizando votantes hacia Cúcuta. En respuesta, el jefe de la cartera de Defensa indicó que las personas que estaban concentradas en la zona se dispersaron y que en el sector de Santa Cecilia, donde se habría registrado el cruce del río en un planchón, ya no permanece nadie. 1:22 P.M. | Con vigilancia especial en algunos municipios de Nariño, avanza sin contratiempos la jornada electoral 1:17 P.M. | Votó el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda 1:15 P.M. | Habla el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán El alcalde Carlos Fernando Galán hizo un balance del desarrollo de las elecciones de este 8 de marzo y aseguró que “no ha habido ninguna alteración de orden público en ninguna localidad de Bogotá”. “Ha habido denuncias por presunta publicidad en lugares prohibidos en puestos de votación, son cerca de 100 denuncias en ese caso en diferentes puntos de Bogotá. Todo entrará en investigación”, agregó También dijo que “hubo algunas denuncias sobre supuesta compra de votos en unos puntos, también está en investigación, pero es un tema limitado en lugares específicos. En términos generales, la jornada se ha desarrollado de manera pacífica”. Además, insistió en que “todavía quedan poco menos de tres horas para que la gente salga a votar”, por lo que “el llamado que hacemos es a que salgan, aprovechen esa posibilidad que tienen, ese derecho que tienen todos los colombianos”. “Hubo alerta de tormenta en Ciudad Bolívar, lo cual llevó a suspender momentáneamente el servicio de TransmiCable. Se afectó la operación al reiniciarse y, por esa razón, el sistema TransMilenio activó 18 vehículos del SITP para poder transportar a los ciudadanos al portal”, agregó. Finalmente, indicó: “Hay algunos casos de violación a la restricción (de ley seca), la Secretaría de Gobierno estaba trabajando anoche en imponer las sanciones correctas. En términos generales, hubo una reducción drástica de las personas lesionadas en comparación con otros fines de semana y eso probablemente tiene que ver con la restricción al alcohol”. 1:13 P.M. | Habla el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López 1:10 p.m. | Votó el expresidente Ernesto Samper 1:08 P.M. | Aumenta a 69 el número de personas capturadas por delitos electorales 1:00 P.M. | “A palabras necias, oídos sordos”, dijo Juan Daniel Oviedo al presidente Gustavo Petro 12:54 P.M. | Habla Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, hace un balance de la jornada de elecciones de este 8 de marzo. “Hay una noticia criminal abierta por parte de la Fiscalía, eso significa que empieza el proceso de investigación para determinar exactamente qué pasó”, dijo Barrios sobre captura de joven con credencial falsa en Quibdó. También aseguró: “Creo que son las jornadas electorales que hemos abierto con mayores niveles de tranquilidad, esperemos que no durante la tarde esto siga así”. 12:54 P.M. | Jefe de la Misión de Verificación de la Unión Europea, Esteban González, ha calificado la jornada electoral en Colombia como “impecable” 12:53 P.M. | Más de 1.000 uniformados estarán presente durante la jornada electoral en Santa Marta 12:50 P.M. | Petro alertó que en Cúcuta se está presentando una “avalancha de votación ilícita proveniente de la frontera” 12:48 P.M. | Votó la precandidata presidencial Paloma Valencia 12:38 P.M. | Fue capturado un joven de 19 años que intentó ingresar con una credencial falsa en Quibdó, Chocó 12:21 P.M. | Registrador respondió sobre el audio sobre supuesto registrador en Córdoba que estaría ofreciendo $100 millones por 1.000 votos 12:17 P.M. | Gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, entregó balance de seguridad 12:16 P.M. | Director de la Policía confirmó el paso de más de 2400 personas desde territorio venezolano a Colombia 12:14 P.M. | MOE informó que sus 3.766 observadores reportan, en términos generales, normalidad en la jornada electoral 12:05 P.M. | Votó el precandidato Juan Manuel Galán 11:53 A.M. | El exregistrador Alexander Vega asegura que el software de escrutinios sí es del Estado 11:26 A.M. | Votó el candidato presidencial David Luna 11:23 A.M. | Autoridades de Armenia invitan a votar con precaución debido a situación climatológica 11:22 A.M. | Votó el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López Tenorio 11:20 A.M. | El presidente del CNE aseguró que la entidad cuenta con 1'096.518 actores electorales 11:19 A.M. | Consulado en Miami reporta a esta hora insuficientes jurados de votación 11:17 A.M. | En Antioquia se reporta una jornada tranquila 11:16 A.M. | El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, reporta que avanza sin contratiempos la jornada electoral 11:11 A.M. | Votó el precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo 11:10 A.M. | Se espera que en Cali voten alrededor de un millón de personas 11:06 A.M. | Avanza con normalidad la jornada electoral en Corferias 11:05 A.M. | Votó la primera dama, Verónica Alcocer 11:04 A.M. | Gobierno entregó parte de normalidad 11:03 A.M. | Votó el candidato presidencial Aníbal Gaviria 11:00 A.M. | Habla el candidato presidencial Miguel Uribe Londoño 11:00 A.M. | elecciones transcurren con normalidad en Bucaramanga 10:49 A.M. | Así avanzan las elecciones de Popayán 10:48 A.M. | Así comienzan las elecciones en Soledad, Atlántico 10:48 A.M. | Registraduría entrega balance de las elecciones en Magdalena 10:44 A.M. | Habla el precandidato EnriquePenalosa 10:43 A.M. | Votó la precandidata presidencial Vicky Dávila 10:42 A.M. | Habla el candidato David Luna 10:33 A.M. | Cierre de urnas en Madrid 10:21 A.M. | Hay baja asistencia de votantes en Manizales 10:20 A.M. | El comandante del Ejército se encuentra en Cauca 10:18 A.M. | El expresidente Iván Duque criticó al presidente Gustavo Petro 10:14 A.M. | En Santander, las autoridades reportan normalidad en esta jornada electoral 10:09 A.M. | Votó el expresidente Iván Duque 10:01 A.M. | Habla el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán 10:01 A.M. | Autoridades reportan normalidad en Santander 10:00 A.M. | MOE Tolima reporta más de 40 denuncias por presuntos delitos electorales 9:59 A.M. | Largas filas en puestos de votación en Puerto Colombia, Atlántico 9:57 A.M. | La canciller Rosa Villavicencio habló de las denuncias en las elecciones en el exterior 9:56 A.M. | Así avanza el proceso en el Consulado de Caracas 9:55 A.M. | Director de la Policía habla sobre paso ilegal de personas desde Venezuela 9:54 A.M. | Avanzan las elecciones en Magdalena 9:37 A.M. | Avanzan con normalidad las elecciones en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz 9:36 A.M. | Leonardo Huertas, precandidato presidencial, habla de la Consulta de las Soluciones 9:36 A.M. | El procurador Gregorio Eljach lanzó espaldarazo a la petición del presidente Gustavo Petro 9:29 A.M. | El expresidente César Gaviria respondió a los señalamientos del presidente Gustavo Petro 9:29 A.M. | Han sido capturadas 68 personas por diferentes delitos electorales 9:21 A.M. | Panorama de las elecciones en Corferias, Bogotá 9:21 A.M. | Ya fue instalado el PMU en Cauca 9:17 A.M. | jornada electoral en el Tolima ha estado marcada por la lluvia 9:11 A.M. | Así fue el discurso del registrador Hernán Penagos 9:09 A.M. | MinDefensa se pronuncia sobre paso irregular de personas desde Venezuela 9:07 A.M. | Habla el CNE desde Cauca 9:07 A.M. | Hay aglomeraciones al suroccidente de Barranquilla 9:02 A.M. | Hay movimiento en los diferentes puestos de votación en Barranquilla 8:59 A.M. | Habla el alcalde de Cali, Alejandro Éder 8:57 A.M. | Armando Benedetti denunció que un registrador en Córdoba fue capturado recibiendo $100 millones por mil votos 8:57 A.M. | Ya fue restablecido el servicio de energía en Santander 8:56 A.M. | reportan el paso ilegal de aproximadamente 2.400 personas desde Venezuela Habla Iris Marín, defensora del Pueblo Iris Marín, defensora del Pueblo, habla sobre las alertas de orden público que hay en Colombia de cara a las elecciones de este 8 de marzo. “Nuestra principal preocupación es la libertad de los votantes en las regiones”, agregó. 8:50 A.M. | Así fue la intervención del presidente Gustavo Petro 8:49 A.M. | Más de 1.800 uniformados del Ejército Nacional están desplegados en Córdoba 8:48 A.M. | Fueron instalados los PMU en Cali y Buga 8:45 A.M. | MinMinas llegó a la Registraduría de Bucaramanga tras el daño de un transformador que afectó el servicio de energía El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, llegó a las instalaciones de la Registraduría de Bucaramanga para atender la situación que se ha presentado en diferentes municipios de Santander tras el daño de un transformador que afectó el servicio de energía. En Santander tuvieron que enviar plantas eléctricas para garantizar el servicio de luz en 121 puestos de 16 municipios donde había un apagón desde el jueves pasado. 8:40 A.M. | Habla el ministro del Interior, Armando Benedetti El ministro del Interior , Armando Benedetti, se pronuncia sobre las elecciones de este 8 de marzo. “Siempre que haya dudas y se puedan expresar, es la democracia la que aguanta y se pueden resolver”, dijo el ministro Benedetti. Sobre los pasos a seguir, el ministro declaró: “Vamos para el Puesto de Mando Unificado, ahí tendré contacto con los 32 departamentos para ver qué pasa en orden público y si hay apertura de los puestos de votación”. Finalmente, confirmó que “no se han presentado alteraciones (de orden público) hasta el momento”. 8:45 A.M. | Votó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez 8:39 A.M. | Votó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán 8:35 A.M. | Abren las urnas en el Consulado de Colombia en Miami 8:30 A.M. | El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, entrega parte de tranquilidad 8:26 A.M. | Panorama en el Consulado de Caracas, Venezuela 8:19 A.M. | Habla el procurador Gregorio Eljach “Ya todos empezamos aquí en Bogotá y en las capitales y municipios grandes”, dijo el procurador Gregorio Eljach al confirmar que los 32 departamentos del país registran apertura normal de urnas. 8:22 A.M. | Votan el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz y el contralor, Carlos Hernán Rodríguez 8:21 A.M. | Faltan dos horas para el cierre de las urnas en Madrid, España 8:17 A.M. | Largas filas en institución educativa Manuel Elkin Patarroyo, en Barranquilla 8:15 A.M. | Votaron el presidente, Gustavo Petro y la primera dama, Verónica Alcocer 8:14 A.M. | El registrador Hernán Penagos aseguró que el proceso electoral está blindado 8:13 A.M. | Empiezan a entrar los votantes en Unicentro, Bogotá 8:02 A.M. | Habla el registrador nacional Hernán Penagos En su discurso, el registrador, Hernán Penagos aseguró que el proceso electoral está blindado y que existen plenas garantías de las elecciones. Incluso, aseguró al presidente Gustavo Petro que le entregará las actas de los comicios. “Presidente Gustavo Petro, al final de la noche, cuando tengamos publicadas todas las actas, con mucho gusto vamos a enviarle copia de todas ellas, para que también haga su tarea con su equipo de revisar cómo y de qué manera fueron publicadas y las comparen con las fotografías”, expresó el registrador. También extendió la invitación a “todo el equipo del Gobierno, al Ministerio de las TIC -que hay gente muy competente allí-” para que, a las cuatro de la tarde, el momento en el que se cierran las urnas, “estemos juntos revisando la consolidación y dándole garantías a Colombia”. Así mismo, el registrador Hernan Penagos, aseguró hoy que quienes son los verdaderos “guardianes del proceso electoral” son el pueblo colombiano” y agradeció a “9.300 jueces de la República, registradores de instrumentos públicos y notarios que cumplen otra segunda labor determinante en Colombia: son la comisión escrutadora”. “Es importante aprovechar esta oportunidad para invitar a 41′200.000 hombres y mujeres que tienen hoy esa gran posibilidad de defender el Estado Social de Derecho, de renovar los valores democráticos y de enviarle un mensaje al mundo de lo que ha sido esta nación: una nación democrática y seria”, agregó el funcionario. Además, el registrador recordó que el proceso electoral en Colombia “crece y se modifica”, por lo que “siempre hay que aprender de las circunstancias que cada cuatro años ocurren, pero ese proceso electoral y ese software es el que ha dado lugar a la elección del Congreso y de los gobernantes de las últimas décadas”. “Hace cinco minutos se abrieron las votaciones en nuestro país. Los colombianos ya pueden estar en las urnas ejerciendo su derecho al voto”, concluyó el funcionario al dar por iniciada la apertura de urnas en el país. 8:10 A.M. | El presidente Gustavo Petro votará en la mesa #1 El presidente Gustavo Petro votará por primera vez en la mesa 1, ubicada en el Congreso de la República. Los funcionarios del Capitolio y jurados de votación están listos para que el mandatario ejerza su derecho al voto. En el Capitolio también votan la vicepresidenta Francia Márquez, la primera dama Verónica Alcocer, los expresidentes César Gaviria y Ernesto Samper, el presidente del Senado Lidio García, la defensora del Pueblo Iris Marín Ortiz, el presidente del CNE Cristian Quiroz, el registrador Hernán Penagos, el procurador Gregorio Eljach, la fiscal Luz Adriana Camargo y otros. 8:08 A.M. | El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció sobre las elecciones 8:07 A.M. | Largas filas en Unicentro, Bogotá 7:56 A.M. | El presidente Gustavo Petro da su discurso inaugural de las elecciones A esta hora, el presidente Gustavo Petro habla desde el acto inaugural de las elecciones a la Plaza de Bolívar de Bogotá. “Antes de tener una cultura democrática, se necesita tener un alma democrática”, dijo el mandatario, agregando que la orden del Consejo Nacional Electoral (CNE) es que la ciudadanía pueda auditar técnicamente. Esto, según el mandatario, “implica (varios días) el código fuente de escrutinio, de preconteo” y añadió que “la mayoría de los países no tienen el preconteo y eso significa instrumentos de expertos, en manos de partidos, en manos de veedurías, con el código fuente en mano”. También se refirió a la compra de votos: “La Policía Nacional ya ha logrado superar una cifra de cuatro mil millones de pesos (incautados) que en las calles, los barrios y las veredas de Colombia circulaban con un objetivo: comprar al pobre”. “Defender las instituciones es exponerlas al servicio de la ciudadanía y en propiedad real de la ciudadanía. Estas mafias han cooptado en muchas partes de nuestra historia las instituciones y sus procedimientos. Que la Policía hoy, por primera vez, salga a las calles, ponga retenes, trate de allanar, y en esto la Fiscal General de la Nación hoy debe ayudarnos porque hay una larga lista”, concluyó. 7:55 A.M. | MOE hace un balance previo a la apertura de urnas en el país 7:49 A.M. | El presidente Gustavo Petro llega al acto inaugural de las elecciones 7:47 A.M. | Se instalan las elecciones legislativas en Atlántico 7:35 A.M. | MinDefensa y cúpula militar se reúnen antes de la apertura de urnas 7:28 A.M. | Habla el secretario de Gobierno de Bogotá 7:26 A.M. | Todo está listo en el Congreso de la República para recibir al presidente Gustavo Petro 7:18 A.M. | Habla el cónsul general de Colombia en Madrid, Javier Darío Higuera 7:11 A.M. | Policía reportó nuevas incautaciones de dinero en efectivo y capturas 6:51 A.M. | Cierres viales en Bogotá Estos son los cierres viales alrededor de Corferias por la jornada electoral: - Calle 25 entre carreras 37 y 40

- Carrera 37 entre Av. La Esperanza y calle 25

- Calzada oriental de la carrera 40 entre Avenida de las Américas y calle 25

- Calzada norte de la Av. La Esperanza entre Avenida de las Américas y carrera 40 Autoridades recomiendan usar vías alternas como Avenida de las Américas, calle 26 y carrera 50. 6:28 A.M. | Ya está instalado el Puesto de Mando Unificado (PMU) Distrital en Bogotá 5:15 A.M. | Al mediodía, en Madrid, hay cada vez más votantes en el Pabellón de Convenciones 3:56 A.M. | Avanza la jornada electoral en Madrid, España 2:34 A.M. | Abrieron las puertas del Pabellón de Convenciones, en Madrid, para las votaciones 1:23 A.M. | Petro pidió a Fiscalía allanar sitios de presunta compra de votos en Córdoba 11:09 P.M. | Consejo Nacional Electoral se reunió con los representantes de todos los partidos políticos 10:58 P.M. | Registraduría Nacional realizó instalación y prueba técnica del sistema de biometría facial en algunos puestos de votación en Bogotá 10:33 P.M. | Golpe a presuntas redes de compra de votos en Barrancabermeja, Santander 9:49 p. m. | La Registraduría reportó la destrucción de urnas y cubículos correspondientes en Barranca Vieja, corregimiento de Calamar (Bolívar) 7:13 p. m. | El presidente del CNE respondió al director de la DNI, quien alertó fallas en la plataforma por asignar testigos electorales 6:40 p. m. | Estas son las medidas adoptadas vía decreto en Montería de cara a las elecciones legislativas 5:14 p. m. | La ministra de las TIC aseguró que han recibido quejas sobre supuestos errores en el funcionamiento de la plataforma de testigos electorales 4:59 p. m. | Mindefensa anuncia incautación de $3.521 millones y 41 capturados por presunta compra de votos 4:10 p. m. | MinTIC y MinDefensa instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) Cibernético 2:49 p. m. | Benedetti habla con observadores de la UE por dudas de Petro sobre software electoral

