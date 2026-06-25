¿Petro y Cepeda deben compartir el liderazgo del Pacto? Daniel Rojas y Esmeralda Hernández debaten

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¿Cuál es el futuro de la oposición en el marco del próximo gobierno? Habla Pacto Histórico

En los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, y el ministro de Educación, Daniel Rojas, señalaron que el presidente Gustavo Petro debería asumir un papel central en la organización del movimiento político de la izquierda, mientras que el excandidato presidencial Iván Cepeda debería liderar la oposición desde el Congreso de la República.

Frente a este tema, Rojas planteó que el Pacto Histórico debe avanzar hacia su congreso fundacional, elegir directivas de manera democrática y convertirse en una organización de mayorías: “El Pacto Histórico tiene que convertirse en un partido de vanguardias, en un partido de mayorías y no de cúpulas”.

Además, el ministro propuso que Gustavo Petro sea quien asuma la presidencia del partido: “Hay que elegir una presidencia del partido, yo he propuesto que sea el presidente Gustavo Petro”.

Rojas aclaró que esa propuesta no significa abrir una disputa por la jefatura de la oposición, sino diferenciar los roles dentro del proyecto político.

“El Congreso es el lugar natural para hacer la oposición. Iván Cepeda es una persona valiosísima, estará en el Congreso y será una labor importantísima”, dijo.

Por su parte, Hernández coincidió en que Petro y Cepeda deben cumplir roles distintos, pero complementarios.

“Iván Cepeda por naturaleza es el jefe de la oposición y el líder de la bancada de oposición que ya se declaró el día de ayer por parte del Pacto Histórico”, mencionó.

La senadora sostuvo que Petro debe ayudar a organizar el partido, movilizar a la ciudadanía y fortalecer el movimiento social: “Yo espero que el presidente Gustavo Petro salga a ayudar a organizar el tema político, el tema del partido, a movilizar a la gente en las calles, a organizar al movimiento social”.

Además, insistió en que no se trata de una competencia entre liderazgos, sino de una distribución de responsabilidades dentro de una fuerza política que obtuvo cerca de 13 millones de votos.

“Son dos liderazgos absolutamente relevantes, absolutamente complementarios, cada uno con su rol”, afirmó.

Preocupación por garantías para la oposición

Rojas aseguró que ha recibido mensajes de jóvenes, mujeres y personas de regiones apartadas preocupadas por lo que pueda ocurrir con el nuevo gobierno.

“He recibido muchos mensajes, particularmente de jóvenes pobres de todos los rincones del país, mujeres, que están asustados y preocupados”, dijo.

El ministro afirmó que el Pacto Histórico tiene la obligación de convertirse en una herramienta de protección política para esos sectores: “Tenemos la responsabilidad política con estas personas de brindarles un lugar de enunciación y de acción y profundizar la democracia”.

De igual manera, Hernández expresó dudas sobre el tono conciliador del presidente electo Abelardo de la Espriella tras el preconteo: “Escuchar y creer en la veracidad del discurso de Abelardo de la Espriella después del preconteo no es tan real”.

La senadora aseguró que el mandatario electo tuvo que moderar su discurso debido a la estrecha diferencia electoral: “Él se ve obligado a salir con un tono conciliador porque su victoria no fue una victoria arrasadora”.

Hernández sostuvo que la oposición debe prepararse para defender las reformas sociales, laborales, pensionales y ambientales alcanzadas durante el Gobierno del presidente Petro.

“La tarea que tenemos que hacer desde el Congreso, comandada por el senador Iván Cepeda, tendrá que ser contener todos esos retrocesos y cuidar los cambios y los avances sociales y ambientales que hemos logrado”, dijo.

Críticas al gobierno de Abelardo de la Espriella

Hernández advirtió que la bancada del Pacto Histórico ya se prepara para ejercer oposición y contener posibles cambios del próximo gobierno: “Ayer tuvimos una jornada muy larga, casi 12 horas, preparándonos para lo que se viene”.

“Ya anunciaron que van a hacer exploraciones en yacimientos no convencionales, es decir, se va a hacer fracking”, agregó.

Cuestionamientos a la Fiduprevisora

“La Fiduprevisora ha sido un palo en la rueda para poder establecer el modelo de salud de los y las maestras en Colombia”, afirmó Rojas tras la salida de Herman Bayona del Fomag.

El ministro dijo que ha acudido a acciones judiciales y organismos de control para reclamar información y denunciar presuntas irregularidades.

“Me ha tocado incluso poner tutela a la Fiduprevisora para que me entreguen información sobre el funcionamiento del Fomag, dejar constancias, actas e incluso acudir a la Procuraduría y poner denuncias en Fiscalía”, dijo.

“Respaldo al vicepresidente del Fomag que acaban de sacar de la Fiduprevisora porque creo que estaba haciendo un trabajo para sanear lo que allí ocurre”, agregó.

¿El ministro de Educación tiene libertad para opinar sobre el futuro del Pacto Histórico?

A pesar de seguir al frente del Ministerio de Educación, Rojas defendió su derecho a opinar como militante del partido.

“Sostener que un servidor público pierde su derecho a opinar sobre el partido político al cual pertenece supone una comprensión muy restrictiva de la ciudadanía y de la democracia (...) Seguimos siendo titulares de derechos políticos fundamentales, entre esos la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho a participar en la vida política del país”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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