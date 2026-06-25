“Estamos listos”: JEP ofrece empalme técnico al gobierno de Abelardo De La Espriella

Tras la elección de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz aseguró que está preparada para iniciar un proceso de empalme con el nuevo Gobierno Nacional y defendió la importancia de preservar la institucionalidad creada tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016.

El presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, afirmó que luego de los múltiples cuestionamientos y descalificaciones contra la JEP que hizo mientras estaba en campaña De la Espriella, hasta el momento, no ha recibido ninguna comunicación del equipo del mandatario electo, pero manifestó su disposición para sostener reuniones técnicas cuando se designen los nuevos funcionarios.

“Estamos listos para reunirnos con el equipo que el señor presidente electo designe y, pues, sostener un diálogo técnico sobre los sobre los desafíos, los avances, los retos que tiene la jurisdicción”, señaló el magistrado.

Preocupación por respaldo institucional

Frente a ese panorama, Ramelli advirtió que riesgos o preocupaciones como la continuidad del proceso o el recorte de recursos, impacta a un eventual debilitamiento de las instituciones creadas tras la firma del acuerdo lo que podría afectar aspectos fundamentales como la búsqueda de la verdad, la seguridad jurídica de los comparecientes y la estabilidad del proceso de paz.

“Acá no es un tema únicamente de la jurisdicción, es un tema de todo ese andamiaje institucional que ha permitido que el acuerdo de paz se venga ejecutando en estos 10 años. Entonces hay que mirar el tema del presupuesto, pero yo también insistiría en qué es lo que está de por medio. Y lo que está de por medio es la verdad”, expresó Ramelli.

El presidente de la JEP destacó la labor de la entidad para la construcción de paz y reparación en el país, subrayando que más de 11.000 firmantes del Acuerdo de Paz continúan cumpliendo con los compromisos adquiridos ante el sistema de justicia transicional, mientras integrantes de la fuerza pública sometidos a la jurisdicción han adelantado procesos de reconocimiento y trabajo conjunto con las víctimas.

Aunque la entidad confía en las garantías jurídicas que respaldan su funcionamiento, el mensaje de la JEP al nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella apunta a la necesidad de mantener el respaldo institucional a los mecanismos creados para la búsqueda de paz y justicia en Colombia.