Salvación Nacional denuncia amenazas de disidencias de las Farc a 4 aspirantes al Congreso

4 candidatos del partido Salvación Nacional fueron declarados como "objetivos militares" por las Farc.

El partido Salvación Nacional denunció que, según “informes de fuentes externas de alta confianza”, el pasado 25 de febrero cuatro de sus aspirantes al Senado habrían sido declarados “objetivos militares” por el frente 33 de las disidencias de las Farc.

Los mencionados en el comunicado son el exministro de Justicia Wilson Ruiz, el mayor en retiro Germán Rodríguez, el exsenador Carlos Felipe Mejía y el creador de contenido Alejandro Bermeo.

La colectividad indicó que ya activó los protocolos ante el Plan Democracia y solicitó medidas urgentes a la Unidad Nacional de Protección. Además, pidió a las autoridades una investigación “pronta, rigurosa y transparente” frente a estos hechos.

En medio de esta situación, Wilson Ruiz anunció que interpuso una acción de tutela contra el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección por presunta omisión en el refuerzo de su esquema de seguridad.

“Las amenazas están documentadas, existe noticia criminal activa y la propia Fiscalía ofició solicitando medidas urgentes. Sin embargo, el Gobierno no ha adoptado acciones concretas para garantizar mi seguridad”, afirmó Ruiz a través de su cuenta en X.

Hasta el momento, el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección no se han pronunciado sobre el caso.

