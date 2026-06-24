Finalizó escrutinio nacional: se declarará elección de Abelardo de la Espriella como presidente

El Consejo Nacional Electoral (CNE) finalizó este miércoles el escrutinio nacional de la segunda vuelta presidencial, luego de consolidar la votación de los 32 departamentos, Bogotá y los consulados.

Con la culminación de este proceso, el organismo electoral citó nuevamente a las 3:00 p.m. de este miércoles para hacer la declaratoria oficial de elección de Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia.

Aunque se esperaba que el escrutinio nacional tardará un poco más de tiempo, por las reclamaciones presentadas por el Pacto Histórico, fueron retiradas, luego de que el excandidato presidencial Iván Cepeda reconociera públicamente el triunfo de De la Espriella tras los resultados del pasado domingo.

Es de recordar que, según la Registraduría Nacional, la coincidencia entre el preconteo y los escrutinios alcanzó el 99,997 %, por lo que las variaciones fueron mínimas y no modificaron el resultado de la elección.

Sin embargo, el escrutinio dejó algunos datos llamativos en la votación de los candidatos.

En Bogotá, Abelardo de la Espriella recuperó 401 votos frente al preconteo, mientras que Iván Cepeda perdió 535.

En la votación internacional, De la Espriella sumó 25 votos adicionales y Cepeda perdió 9.

En Antioquia, el presidente electo recuperó 992 votos durante el escrutinio, e Iván Cepeda restó 788.

Por su parte, en Atlántico ocurrió al contrario: De la Espriella tuvo que restarse 296 votos con respecto al preconteo, mientras que Cepeda sumó 51 votos.

En Valle del Cauca ambos candidatos perdieron votos durante la revisión.

Tras la declaratoria prevista para este miércoles, se realizaría la entrega oficial de la credencial al presidente electo Abelardo de la Espriella, en una ceremonia a las 10:00 a.m. de este jueves.