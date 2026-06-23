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23 jun 2026 Actualizado 01:28

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Política

Álvaro Uribe arremetió otra vez contra asesor de Abelardo de la Espriella tras triunfo en elecciones

El expresidente Uribe publicó un correo y un documento que demostraría la relación que tuvo Carlos Suárez, asesor de Abelardo de la Espriella, con Piedad Córdoba.

Imagen de referencia. Álvaro Uribe - Abelardo de la Espriella - Casa de Nariño: Getty Images.

Imagen de referencia. Álvaro Uribe - Abelardo de la Espriella - Casa de Nariño: Getty Images.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a irse en contra de Carlos Suárez, asesor del ahora presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Uribe señaló una vez más a Carlos Suárez de haber gestionado reuniones del senador Iván Cepeda con exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) extraditados.

“Carlos Suárez demostró sus dotes de estratega cuando llevó a Piedad Córdoba y a Cepeda a hablar con exparamilitares extraditados a preguntar por mí”, aseguró Uribe en su cuenta de X, tras el triunfo de De la Espriella el domingo y la nueva llamada indagatoria en su contra.

En medio de la molestia del expresidente, publicó un documento y un correo que demostraría las conversaciones entre Carlos Suárez y Piedad Córdoba, para citarla con jefes paramilitares.

Así pues, Uribe sostiene que Suárez habría tenido un papel clave en facilitar esos contactos, que terminaron levantando testimonios en su contra.

Y justo un día después de Abelardo de la Espriella ganará como presidente electo, cuestionó que Suárez siga haciendo parte del equipo político.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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