“Reconozco como nuevo presidente al señor Abelardo de la Espriella”: Agmeth Escaf

Luego de que la Registraduría Nacional confirmara que la coincidencia entre el preconteo y el escrutinio de votos adelantado por los jueces de la República fue del 99.997%, el senador electo del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, reconoció la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de la República.

El congresista aseguró que reconoce el resultado “a pesar del estrecho margen de menos del 1% de diferencia”.

“A él le deseo mucha sabiduría para gobernar un país dividido en dos. Será un reto enorme y espero que esté a la altura del cargo por el bien de Colombia”, dijo.

Sin embargo, aseguró que el líder del movimiento ‘Defensores de la Patria’ “no ganó de manera contundente y mucho menos aplastante”.

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En su mensaje, dijo que De la Espriella debe tener en cuenta que más del 50% del país no votó por él y que tendrá que respetar y escuchar a la oposición.

“Tendrá que dejar de perseguirnos. Le pido respeto y garantías para los colombianos que le haremos oposición. No más listas en donde nos acusa de cometer delitos sin aportar ni media prueba. No más amenazas recurriendo a potencias extranjeras para que nos aplasten”, agregó en su mensaje.

Igualmente, exigió respeto por el periodismo y garantías para este oficio.

“Aquí tenemos que caber todos sin odiarnos, sin aniquilarnos y sin pretender amordazar al contradictor”, señaló.

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Por último, aseguró que a pesar de haber perdido las elecciones “se siente muy orgulloso de lo logrado”, ya que la votación por Cepeda fue histórica. Además, destacó que la campaña se hizo “de manera limpia y austera”.

“Progresistas: ¡a no desistir! Vamos a unirnos más, a dejar el canibalismo a un lado y a crecer como opción política”, concluyó.