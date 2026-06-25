Bancada del Pacto Histórico se declara partido de oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella

El Pacto Histórico se declaró en oposición al gobierno de De la Espriella. / Foto: Suministrada

La bancada del Pacto Histórico oficializó su postura frente al gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, al anunciar que avanzará en la declaratoria de oposición, al tiempo que ratificó su compromiso con las reformas impulsadas durante la administración del presidente Gustavo Petro.

A través de una declaración firmada por los 43 representantes a la Cámara y 26 senadores, el movimiento aseguró que ejercerá una “oposición firme, democrática y movilizada” frente a cualquier iniciativa que, a su juicio, represente un retroceso en materia de derechos y reformas sociales.

La bancada informó que, en coordinación con la Dirección Nacional Provisional del partido y conforme al Estatuto de la Oposición, iniciará el proceso para oficializar su posición frente al nuevo Gobierno.

“La Bancada del Pacto Histórico (…) avanzará en la definición de su declaratoria de oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella”, dijo.

Además, aseguró que desde el Congreso defenderá las reformas relacionadas con la paz, la justicia social, la educación pública, los derechos laborales y pensionales, así como las libertades democráticas.

Respaldo al proyecto político del presidente Gustavo Petro

La colectividad también reiteró su respaldo al proyecto político que encabezó el presidente Gustavo Petro y a la candidatura presidencial de Iván Cepeda y Aída Quilcué.

Además, agradeció el apoyo recibido durante las elecciones, especialmente por parte de jóvenes, movimientos sociales, mujeres, campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes.

¿Qué dijo sobre el Acuerdo Nacional?

Aunque anunció su oposición al nuevo Gobierno, el Pacto Histórico aseguró que mantiene su disposición para contribuir a la construcción de un gran Acuerdo Nacional.

Según la declaración, ese acuerdo debe servir para defender la democracia, preservar la paz, garantizar el respeto por la Constitución y abrir espacios de diálogo “en favor del interés general del país”.

Designación de compromisarios para el diálogo con otras bancadas

Por otro lado, la bancada definió a los congresistas que actuarán como compromisarios para coordinar el diálogo y la articulación con las demás fuerzas políticas del Congreso.

Los representantes a la Cámara designados son:

Aída Quilcué

Gabriel Becerra

Heráclito Landínez

María del Mar Pizarro

Jorge Augusto Palacio Garzón

Andrea Camila Vargas de la Hoz

Alejandro Toro Ramírez

Natalia Moreno

Jaime Santamaría

Por su parte, en el Senado fueron designados:

Diana Carolina Corcho Mejía

Agmeth José Escaf Tijerino

Sandra Claudia Chindoy Jamioy

Yuly Esmeralda Hernández Silva

Pedro Hernando Flórez Porras

Carlos Alberto Benavides Mora

Cristian Kevin Gómez Paz

Convocatoria a un Frente Amplio

Finalmente, la bancada informó que apoyará el fortalecimiento del Pacto Histórico en los territorios y que realizará su primer Congreso Nacional Fundacional.

Asimismo, anunció que impulsará la construcción del Frente Amplio por la Vida, una plataforma con la que busca convocar a fuerzas democráticas, progresistas, sociales y populares alrededor de la “defensa de la paz, la democracia, las reformas sociales y la justicia social”.

“Hoy reafirmamos que no renunciaremos a las banderas de cambio que millones de colombianas y colombianos respaldaron en las urnas. Seremos una bancada unida, firme y comprometida con la defensa de los derechos conquistados, con la movilización democrática, con la construcción del Acuerdo Nacional y con la consolidación de un país más justo, más democrático, reconciliado y en paz”, concluyó.