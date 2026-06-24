“Colombia restaurará su relación con el Estado de Israel como nunca antes”: Abelardo de la Espriella

A través de un comunicado, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó que Colombia se prepara para abrir una nueva etapa en sus relaciones diplomáticas con Israel. Así quedó establecido tras una conversación telefónica sostenida con Gideon Sa’ar, en la que se acordó restaurar y fortalecer el vínculo entre ambas naciones.

Sa’ar felicitó a De la Espriella por su triunfo y destacó la amistad del presidente electo con el pueblo judío y con el Estado de Israel. En un pronunciamiento que realizó en su cuenta de X, expresó:

“Hace apenas una hora, conversé telefónicamente con mi amigo @ABDELAESPRIELLA, presidente electo de Colombia, quien también es un verdadero amigo del pueblo judío y del Estado de Israel”.

“Colombia como un amigo leal y un aliado firme” de Israel

Al respecto, de la Espriella le respondió con firmeza sobre el rumbo que tomará la política exterior de su administración respecto al país de Medio Oriente. El nuevo presidente electo afirmó que Colombia restaurará y fortalecerá su vínculo con Israel “como nunca antes”, y aseguró que ese país podrá contar con Colombia como un amigo leal y un aliado firme.

Esta nueva etapa en la relación con Israel estará fundamentada en pilares clave para el desarrollo y la estabilidad del país: “La nueva relación con Israel estará marcada por confianza política, cooperación estratégica, defensa de la democracia, seguridad, innovación y una posición clara frente a las amenazas que enfrentan las naciones libres”, detalló la Oficina de Prensa de De La Espriella.

Con este acercamiento, el gobierno de De la Espriella para el periodo 2026-2030 marca una hoja de ruta clara para el restablecimiento de las alianzas internacionales de Colombia.

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