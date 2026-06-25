Abelardo De La Espriella sostendrá su primer encuentro con las Altas Cortes

El presidente electo Abelardo De La Espriella sostendrá este jueves 25 de junio su primer encuentro con representantes de las Altas Cortes, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declarara oficialmente su elección para el periodo presidencial 2026-2030.

La reunión está programada para las 11:00 de la mañana en el Palacio de Justicia, ubicado en el centro de Bogotá, y ha sido definida por las autoridades judiciales como un “encuentro informal”.

Según se conoció, De La Espriella se reunirá con los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en lo que se convierte en el primer acercamiento formal entre el mandatario electo y la Rama Judicial.

Desde el Consejo de Estado señalaron que “no habrá atención a los medios de comunicación” una vez finalice el encuentro.





Expectativa por el diálogo institucional

Fuentes de las Altas Cortes confirmaron que recibirán al presidente electo en el Palacio de Justicia para abordar temas de carácter institucional en un encuentro que, aunque informal, marca el inicio de la relación entre el próximo Gobierno y el poder judicial.

La reunión se produce en medio del proceso de transición hacia el nuevo mandato presidencial, que comenzará oficialmente en agosto de 2026.

Así quedaron los resultados del escrutinio

De acuerdo con el consolidado oficial, Abelardo De La Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo Abondano, resultaron ganadores de la contienda presidencial.

El escrutinio confirmó una diferencia mínima frente a los datos del preconteo: