Familia venezolana en Cúcuta buscan a su tía desaparecida en La Guaira

Escombros de edificios afectados en Chacao, Venezuela, tras terremotos en ese país. Foto: Caracol Radio.

Cúcuta

Crece la incertidumbre por parte de los venezolanos que tienen a sus seres queridos en los puntos críticos, tras los terremotos de este miércoles 24 de junio del 2026.

Luis Miguel Paredes, médico venezolano radicado en Cúcuta, en diálogo con Caracol Radio, narró la zozobra que está viviendo junto a su familia, al no tener noticias de una de sus tías.

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Se trata de Yasmila Paredes, quien al parecer se encontraba en su residencia, en La Guaira, al momento de los dos sismos.

“La última vez que se tuvo comunicación con ella fue aproximadamente una hora antes del suceso. Mi primo la llevó hasta su casa y la dejó en el domicilio. Después de eso, la comunicación fue totalmente inexistente”, explicó.

Esta preocupación es mayor, después que sus familiares llegaron hasta el lugar donde vive Yasmila y confirmaron que el edificio donde ella se encontraba, colapsó en su totalidad.

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A esto se suma la falta de rescatistas que hay en las zonas más afectadas y que impiden una atención oportuna en todos los sitios donde se presentó colapso de infraestructuras.

“Por lo menos en el sitio donde se encuentra presuntamente mi tía no ha llegado nadie. Es un edificio que estaba poco poblado y eso también limita un poco la labor de búsqueda”, indicó.

Resaltó el médico que en la poca comunicación que ha logrado tener con el resto de familiares que están en Venezuela, dejan ver el estado emocional en el que se encuentran.

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“Están en estado de shock. No han tenido la oportunidad de asimilar la situación que se está viviendo. No es una realidad a la que los venezolanos estemos acostumbrados”.

A pesar del drama que está viviendo su familia, concluyó con un mensaje de esperanza.

“Espero que todos los venezolanos que estén pasando por esta situación logremos tener una señal de esperanza”.