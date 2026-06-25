Ataque sicarial en la frontera

Homicidio en el barrio La Parada / Foto Archivo

Cúcuta

Los habitantes en la zona de frontera volvieron a ver alterada la tranquilidad por nuevos hechos de violencia en el eje limítrofe.

El barrio La Parada fue el epicentro en las ultimas horas de un ataque sicarial que cobró la vida en ese sector limítrofe con el Estado Táchira.

Las autoridades informaron que sicarios dispararon contra aun hombre que vestía camisa roja y jean desconociéndose por ahora la identidad de la víctima.

Por ahora, miembros de Policía Judicial adelantan los actos urgentes para tratar de establecer los móviles que rodearon este hecho violento.

Así mismo se trata de establecer las circunstancias que rodearon el homicidio en la zona de frontera con el vecno país, Venezuela.