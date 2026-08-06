Dos disidentes de las Farc se someten a la justicia en el Catatumbo. / Foto: Ejército Nacional.

Norte de Santander.

Dos integrantes de la disidencia de las Farc, estructura 33, se sometieron voluntariamente a la justicia en los municipios de El Tarra y Tibú, en Norte de Santander, según informó el Ejército Nacional.

Con estos casos, asciende a 15 el número de integrantes de este grupo armado que han abandonado las armas durante lo corrido de 2026.

De acuerdo con la Fuerza de Tarea Vulcano, el primer caso se registró en zona rural de El Tarra, donde un hombre de nacionalidad extranjera llegó hasta tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N°11 para manifestar su intención de acogerse a la justicia.

Según la información oficial, el hombre aseguró que había sido víctima de presuntas torturas y malos tratos por parte de cabecillas de la disidencia de las Farc, quienes, además, lo obligaban a participar en acciones armadas contra la población civil.

El Ejército indicó que el sometimiento se produjo luego de que el hombre lograra escapar de esa situación.

El segundo caso ocurrió en zona rural de Tibú, donde otro integrante de la misma estructura ilegal se presentó ante soldados del Batallón de Ingenieros de Combate N°30. De acuerdo con el reporte militar, el hombre manifestó que era obligado por su comandante a cumplir labores logísticas en contra de su voluntad.

Tras su entrega, recibió atención médica inicial por parte de enfermeros de combate y posteriormente fue evacuado por vía aérea.

Los dos hombres fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso de sometimiento a la justicia, conforme a los protocolos establecidos para estos casos.

El Ejército señaló que, durante el primer semestre de 2026, la Fuerza de Tarea Vulcano ha logrado el sometimiento de 15 integrantes de la disidencia de las Farc, estructura 33, además de la recuperación de nueve menores de edad que, según la institución, habían sido reclutados por grupos armados ilegales: seis por esta estructura y tres por el ELN.

Las autoridades militares aseguraron que estos resultados hacen parte de las operaciones adelantadas en el Catatumbo para debilitar las estructuras armadas ilegales y fortalecer las condiciones de seguridad en la región.