Tibú, Norte de Santander, adopta restricciones de seguridad por posesión presidencial

Norte de Santander.

La Alcaldía de Tibú expidió el Decreto 053 del 5 de agosto de 2026, mediante el cual adoptó una serie de medidas transitorias de orden público y seguridad ciudadana con motivo de la posesión del presidente y el vicepresidente de la República para el periodo constitucional 2026-2030.

La administración municipal argumentó que las restricciones responden a las condiciones de seguridad que enfrenta el municipio y la región del Catatumbo, donde persisten alteraciones del orden público y confrontaciones entre grupos armados ilegales, situación que hace necesaria la implementación de medidas preventivas para proteger a la población y la infraestructura crítica.

Entre las principales disposiciones se encuentra la ley seca, que regirá desde las 11:00 de la noche de este jueves 6 de agosto hasta las 6:00 de la tarde del sábado 8 de agosto.

Asimismo, se decretó el día sin carro y sin moto desde las 6:00 de la mañana del viernes 7 de agosto hasta las 4:00 de la madrugada del sábado 8 de agosto.

También quedó prohibida la circulación de motocicletas con parrillero, sin distinción de género, desde las 11:59 de la noche del jueves 6 de agosto hasta las 6:00 de la mañana del domingo 9 de agosto, con excepciones para la Fuerza Pública, organismos de socorro, personal de salud, empresas de seguridad privada acreditadas y demás entidades autorizadas.

El decreto también ordena el cierre preventivo de vías y la restricción de parqueo en los alrededores de la Estación de Policía del casco urbano, la Subestación Tres Bocas y la subestación del corregimiento La Gabarra, además de restricciones para el transporte de alimentos, escombros, mudanzas, cilindros de gas, combustibles y otras sustancias peligrosas entre el 6 y el 8 de agosto.

Igualmente, quedó prohibido el porte de armas y elementos cortopunzantes, así como el uso y sobrevuelo de drones o aeronaves no tripuladas sobre el casco urbano de Tibú y sus zonas aledañas desde las 6:00 de la tarde del jueves 6 de agosto hasta las 6:00 de la mañana del domingo 9 de agosto, salvo aquellos operados oficialmente por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

La Alcaldía advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones dará lugar a la imposición de las medidas correctivas y sanciones contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y en las normas de tránsito vigentes.