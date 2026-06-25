Confirman condena de 21 años contra hombre señalado de abusar de su prima en Ocaña

Imagen de referencia de abuso sexual. / Foto: Getty Images. / fizkes

Norte de Santander

La Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta confirmó la condena de 21 años y 8 meses de prisión contra un hombre hallado responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento agravado, cometidos contra una menor de edad en el municipio de Ocaña.

Esta confirmación se da después que la defensa del procesado interpuso un recurso de apelación.

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De acuerdo a la información entregada por la Fiscalía General de la Nación, el pasado 30 de agosto del 2020, la menor le contó a sus familiares los abusos de los que venía siendo víctima por parte de su primo.

Una vez iniciada la investigación correspondiente, el ente acusador logró demostrar que los abusos se habrían prolongado durante varios años, desde que su prima tenía cinco años.

Tras lo anterior, el hombre fue recluido en la cárcel del Distrito Judicial de Ocaña, donde deberá cumplir con su condena.

Así mismo, la Fiscalía señaló a través de un comunicado, que el fallo de segunda instancia quedó ejecutoriado, debido a que no fue presentado recurso extraordinario de casación, por lo que la condena quedó en firme.